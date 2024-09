Osimo, il maltempo “annulla” la festa del patrono. È la prima volta

OSIMO – L’allerta meteo per frane e corsi d’acqua minori cancella la tanto attesa fiera di San Giuseppe da Copertino a Osimo, patrono, oggi (17 settembre) e domani, giornata clou (18). È un unicum nella storia osimana. A comunicarlo la ditta Teor eventi che l’ha in gestione. Non solo, anche il concerto di punta, quello di domani per il patrono, è stato cancellato. I fan di Enrico Ruggeri non canteranno con lui in piazza.

L’amministrazione comunale infatti, considerando le previsioni di pioggia appunto, ha scelto di rinviare la tradizionale fieretta del patrono e diversi altri eventi. Una festa sottotono insomma, è stato annullato anche il music festival con dj Nicola Pigini e Ricky Esse in programma per stasera a ingresso libero in piazza del Comune. «Proveremo a recuperarli ma non sappiamo ancora dire la data né per la fiera né dei concerti, specialmente quello di Ruggeri. Dipenderà dall’organizzatore», ha riferito l’assessora alla cultura Federica Fantasia.

Cosa si salva

Si è salvato solo il concerto dei Fratelli di Guidonia ieri sera (16 settembre) con un pienone in piazza e solo le celebrazioni religiose. Oggi l’arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina presiederà la messa al Duomo alle 18.30 prima della processione per le vie della città alla presenza di tutte le Confraternite osimane e della banda per la benedizione della città (ancora confermata). Poi la corale Borroni si esibirà domani alle 11.30 in cattedrale durante la celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari, sempre officiata da sua eccellenza Spina.