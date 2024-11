Osimo, ex cinema Concerto: è scontro sull’utilizzo dopo l’inaugurazione

OSIMO – L’ex cinema Concerto in pieno centro storico di Osimo ha un problema, sorto poco dopo l’inaugurazione. L’auditorium non ha ancora il collaudo amministrativo a causa di un contenzioso sorto con il consorzio di ditte dopo le contestazioni relative a finiture interne nel bagno che ha un soffitto di qualche centimetro di altezza inferiore agli standard normativi e per il maniglione antipanico montato al contrario. Il problema è emerso durante l’ultimo Consiglio comunale tramite un’interrogazione della consigliera di maggioranza Fabiola Martini. «Elementi, quelli, che hanno portato sia alla risoluzione del contratto proprio per la mancanza del collaudo amministrativo che al contenzioso con il consorzio che si era aggiudicato i lavori. C’è già stato un incontro con i frati – ha detto ai microfoni l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli –. I servizi devono essere messi a norma perché così non si può utilizzare la toilette ma la sala auditorium può essere fruita perché il direttore dei lavori ha comunicato che il collaudo statico è stato fatto». Il cinema Concerto non può essere usato per proiettare pellicole nuove poi perché, almeno al momento, non ci sarebbe la possibilità di allocare la macchina digitale. Quando il teatro “La nuova fenice” è disponibile, è utilizzato da ormai un mese per proiezioni cinematografiche.

La replica

L’ex sindaco, e attuale consigliere di minoranza Simone Pugnaloni, afferma: «Riattivare il cinema dopo oltre un decennio è stata una nostra prerogativa, a tal punto che all’ex cinema Concerto dopo la sua inaugurazione organizzammo la prima rassegna cinematografica sold out di pubblico – dice -. L’Amministrazione Pugnaloni per l’iniziativa utilizzò la strumentazione da capitolato di gara e nel frattempo acquistò un nuovo videoproiettore digitale poi utilizzato proprio dall’amministrazione Pirani per la rassegna estiva di cinema all’aperto al San Marco ed ora al teatro la Nuova Fenice. Perché allora non utilizzare l’ex cinema Concerto? Per la sola differenziazione politica dalla passata amministrazione. Che peccato però per le tante associazioni osimane che con l’ex Concerto avevano trovato di nuovo uno spazio pubblico a prezzi contenuti». Il videoproiettore digitale, che dovrebbe essere collocato in una stanza sovrastante la tribuna, come da accordi coi frati, non è stato ancora posizionato appunto: «E’ possibile che questa amministrazione non abbia a disposizione neanche 4-5 mila? Per quanto riguarda i servizi igienici invece, le finiture citate dall’assessore ai Lavori pubblici rientrato nelle cosiddette “tolleranze costruttive” previste dal Decreto Salva Casa per le opere terminate prima del 24 maggio scorso ed il relativo certificato di regolare esecuzione può essere emesso da un tecnico comunale. All’ex Concerto doveva rinascere il cinema, così è stato, perché cambiare? Al teatro con una capienza massima di 450 persone potrebbe costare troppo. Ad oggi poi non c’è nessuna delibera di Giunta che affida il servizio e le risorse necessarie alla Asso».