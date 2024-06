Osimo, boom di iscrizioni ai centri estivi

Sono 420 le domande arrivate, circa il 5 per cento in più dell’anno scorso. Le tariffe sono rimaste invariate

OSIMO – Sono state attivate liste di attesa, sorta di graduatorie per far entrare coloro che sono rimasti fuori in caso di rinunce perché quest’anno a Osimo c’è stato un boom di domande da parte delle famiglie per far partecipare i propri figli ai centri estivi comunali. Sono 420 le domande arrivate, circa il 5 per cento in più dell’anno scorso. Le tariffe sono rimaste invariate.

Si parte lunedì 10 giugno fino al 26 luglio e poi dal 26 agosto al 6 settembre (per la scuola primaria e per le medie). Le date dei centri rivolti ai bimbi dell’infanzia partono l’1 e finiscono il 26 luglio. Le sedi per la primaria e le medie sono Aquilone “Molino Mensa”, Aquilone “Osimo Stazione”, “Passatempo” (giugno al centro sociale e luglio alla scuola primaria) e “Fornace Fagioli” solo luglio. Le sedi per l’infanzia sono al Muzio Gallo, Osimo Stazione e Passatempo. Per la scuola primaria e secondaria è prevista la piscina una volta la settimana.

I centri estivi educativi sono una vera necessità perché offrono un ambiente protetto e nello stesso tempo danno la possibilità ad entrambi i genitori di poter lavorare. Numerosi sono stati gli enti privati che hanno organizzato i centri anche quest’anno e poi sono aperte le piscine. Ha dato il via alla stagione del parco acquatico La nuova isola lungo via Cagiata a Campocavallo. Il gestore Roberto Marzocchini ha rinnovato anche la vasca della piscina più bassa per i bambini piccoli. La struttura ospiterà diversi centri estivi. Alla Vescovara il Team Marche gestisce l’impianto natatorio comunale e anche quest’estate riproporrà lettini e ombrelloni gratuiti per la piscina esterna. Nell’area verde accanto alla piscina esterna di prossima apertura si potranno organizzare feste di compleanno su prenotazione.