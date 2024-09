Maltempo a Falconara, il Comune schiera polizia locale, operai e volontari di protezione civile. Gli interventi

Criticità in via del Consorzio e nel sottopasso di Villanova. Lunedì avviata la pulizia dei fossi e dei tombini nelle strade più a rischio allagamenti

FALCONARA – Polizia locale, operai comunali e volontari del gruppo comunale di protezione civile, tecnici e amministratori sono mobilitati da questa mattina per far fronte alle criticità dovute ai forti temporali che hanno colpito il territorio sin dalle prime ore della giornata di oggi, mercoledì 18 settembre. Tra le aree più colpite, quella di via del Consorzio, dove la strada si è allagata ed è stato necessario chiuderla temporaneamente alla circolazione. Le auto sono state dirottate in via Marconi. «Appena due giorni fa – riferisce la vicesindaco Valentina Barchiesi con delega ai Lavori pubblici – sono stati puliti i tombini di via del Consorzio, così come quelli di via Flaminia e di tutte le strade principali considerate più a rischio, concentrate nella parte bassa della città. La quantità di acqua caduta in pochissimo tempo ha però determinato l’impossibilità per il sistema idrico di ricevere tutta la pioggia». La vicesindaco Barchiesi con tecnici e personale ha fatto sopralluoghi sul territorio per tutta la giornata, specie nei momenti più critici.

A mostrare criticità è stato anche il sottopasso carrabile di Villanova, che si è allagato comportando anche in questo caso l’interdizione alla circolazione. Così come accaduto al sottopasso che porta allo stadio Fioretti, ai margini dell’abitato di Castelferretti. E’ stata inoltre coinvolta Rfi per l’allagamento del sottopasso pedonale della stazione di Castelferretti.

In tutte le zone in cui è stato necessario deviare il traffico sono stati presenti gli agenti di polizia locale di Falconara, che restano sul territorio anche a criticità superate, in attesa di sviluppi.

Le forze in campo sono state coordinate dal Centro operativo comunale (Coc) che è stato aperto a inizio mattinata.

Sempre lunedì è partita la pulizia dei fossi che attraversano il territorio, in particolare quelli a ridosso dell’abitato di Castelferretti.

Il personale resta in servizio o in reperibilità per far fronte a un’eventuale nuova ondata di maltempo.