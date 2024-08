Lutto nel commercio osimano, è morta Iva Marchegiani

OSIMO – Il commercio osimano è in lutto per la morte ieri sera (30 agosto) a soli 53 anni di Iva Marchegiani, per 30 anni assieme alla sorella Nunzia e al cognato, lo chef Luca Zamparini, anima del noto ristorante “Gustibvs” di piazza Boccolino a Osimo, la cui attività è cessata per loro volontà nel 2021. Grande donna che ha dato tutto per il suo lavoro ma anche amante dei cani e di vino. Qualche giorno fa la sorella ha pubblicato sui social l’attestato acquisito dalla 53enne , già ricoverata in gravi condizioni all’hospice di Loreto, di sommelier, conferitogli dall’apposita accademia Ais Marche.

Un male l’aveva colpita pochi mesi fa, ha provato a lottare ma alla fine l’ha strappata all’affetto dei suoi cari, dei suoi amati cani e dei tantissimi amici e clienti, prima di “Gustibvs” e poi di “GustHome”, la nuova attività avviata con la sua famiglia una volta chiuso il ristorante in centro storico. Grande l’amore per la ristorazione e per la sua Osimo, la stessa del padre Ugone Marchegiani, dirigente dell’allora Confcommercio locale. La sala del commiato è aperta da oggi (sabato 31 agosto) alle 16 alla Casa Funeraria Vigiani di San Biagio. I funerali si celebrano domani (domenica 1 settembre) alle 17 nella chiesa della Sacra Famiglia. La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni allo Iom e all’hospice di Loreto. Dopo il rito religioso si proseguirà per la cremazione.