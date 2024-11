Falconara, il FalcoNatale accende la città. Presentato il cartellone, si parte il 7 dicembre

FALCONARA – Saranno acrobati di fama internazionale ad accendere il Natale di Falconara, con una danza tra i petali di altissimi fiori installati in piazza Mazzini. Sabato 7 dicembre a partire dalle 17 la città si calerà completamente nell’atmosfera di festa grazie allo show ‘Fiori d’inverno’ di sway pole flowers, una performance con magie di colori, effetti scenografici e neve. Lo spettacolo è curato da Alcmena Multimedia Show che porterà a Falconara le scenografie e gli acrobati del partner Elementz Art, protagonisti di esibizioni in tutto il mondo, dalla Cina all’Arabia Saudita, fino a Parigi e Venezia. L’evento inaugurerà il cartellone Falco Natale 2024, con l’accensione del grande albero e delle luminarie. A scaldare i motori, già dalle 10 del mattino, sarà la seconda edizione delle ‘Delizie dei maestri pasticcieri’ che animerà l’isola pedonale di via Bixio nella stessa giornata di sabato 7.

Il cartellone di FalcoNatale 2024 è stato presentato nella mattinata di oggi, venerdì 29 novembre, in una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Stefania Signorini, gli assessori Marco Giacanella (Cultura e Turismo) e Ilenia Orologio (Commercio), tante associazioni culturali e di volontariato e alcuni sponsor che hanno reso possibile realizzare l’intera programmazione.

«Coralità e condivisione sono gli elementi che caratterizzano l’organizzazione degli eventi natalizi – ha esordito il sindaco – perché abbiamo coinvolto associazioni, commercianti, sponsor per offrire spettacoli e iniziative ricchi di emozione. Voglio ringraziare tutti per averci permesso di offrire un Natale diffuso sul territorio. Quest’anno abbiamo voluto organizzare eventi speciali a Castelferretti e un’animazione interamente dedicata ai bambini in via Bixio, mentre sono confermati appuntamenti di successo come le ‘Delizie dei maestri pasticcieri’ con la presenza di eccellenze di Falconara, Ancona, Senigallia, Jesi e Montemarciano. Lo spettacolo inaugurale di Alcmena donerà suggestioni con luci, neve e musica».

L’assessore Giacanella ha percorso il programma di FalcoNatale che accompagnerà Falconara fino al 6 gennaio e ha sottolineato: «il cartellone è frutto dell’impegno di tutta la città, che ha superato un momento molto difficile. Abbiamo voluto implementare le proposte affinché il Natale falconarese fosse attrattivo non solo per i residenti, ma anche per chi viene dai territori vicini». L’assessore Orologio ha messo in evidenza la collaborazione con i commercianti e il sostegno in particolare a quelli di Castelferretti, che hanno subito l’alluvione. «Quest’anno – ha spiegato – il Comune si farà carico del costo delle luminarie a Castelferretti, che in passato era sostenuto dalle attività commerciali. Con gli operatori ci siamo incontrati più volte per condividere la programmazione e quelli di Castelferretti in particolare hanno chiesto che venissero organizzati eventi di forte aggregazione».

Tra le mille attrazioni del cartellone natalizio l’arrivo della casa di Babbo Natale, affiancata dal villaggio di Santa Claus all’ex Mercato Coperto e, nel locale accanto, da villaggi natalizi in miniatura, attrazioni organizzate dalla New Event. E ancora il concerto tributo a Ennio Moricone in piazza Mazzini, lo spettacolo delle farfalle luminose, i cori scolastici, facendo tappa anche a Palombina con il villaggio natalizio con giochi per bambini.

Le manifestazioni sono state organizzate anche grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, dalle scuole di musica Federico Marini e Vincent Persichetti all’associazione Diesis, dalla Pro Castelferretti alla Corale Pier Battista da Falconara, fino alla Banda di Castelferretti, dal Comitato ‘Presepe Rocca Priora’ al gruppo ‘Sognando il Presepe’, da Mamo Dance alle associazioni di volontariato, fino alla parrocchia di San Giuseppe che l’8 dicembre organizza il consueto falò della Venuta al parco Kennedy.

Fino al 6 gennaio Falconara sarà animata da mercatini artigianali e di beneficienza allestiti dalle associazioni di volontariato, attrazioni e animazioni per bambini, concerti, esibizioni di danza. Luci e installazioni faranno vivere l’atmosfera di festa in ogni quartiere, insieme agli alberi che saranno accesi in contemporanea durante l’inaugurazione.

Castelferretti in particolare diventerà il regno dei bambini grazie alle animazioni inedite che si alterneranno nei fine settimana dal 14 dicembre con finale il 6 gennaio: la Fabbrica del Cioccolato porterà neve artificiale, giocolieri, acrobati e laboratori, mentre l’associazione Diesis proporrà concerti in piazza della Libertà e all’ex Cinema Enal. In particolare il 28 dicembre il concerto ‘Gli altri siamo noi’ sarà dedicato alla solidarietà e alle persone che si sono impegnate nell’aiutare chi ha subito i danni dell’alluvione dello scorso settembre. Anche Artemusica, in collaborazione con Cifa onlus, proporrà concerti per accompagnare i castelfrettesi fino al Natale. La Banda di Castelferretti offrirà il suo contributo musicale con un concerto al PalaLiuti.

In primo piano anche quest’anno i presepi: a Castelferretti sin dall’8 dicembre il gruppo Sognando il Presepe allestirà presepi artistici nelle vetrine e nei giardini delle abitazioni, mentre dal giorno di Natale nelle grotte del Castello di Falconara Alta aprirà come di consueto il grande presepe meccanico del Comitato Rocca Priora.