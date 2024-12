Estra, aperte le iscrizioni per la nuova edizione del PCTO “La transizione energetica che fa scuola”

«È molto ben organizzato, non avrei nulla da aggiungere: mi è piaciuto molto sorprendentemente perché solitamente i PCTO non mi interessano così tanto», «Il PCTO che ho affrontato, con queste tematiche mi ha aiutato a capire e trovare nuovi spunti su ciò che mi piacerebbe fare in futuro come lavoro». Sono alcuni dei commenti rilasciati dagli studenti che hanno partecipato alla passata edizione del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) La transizione energetica che fa scuola, promosso da Estra in collaborazione con ITS Energia e Ambiente di Colle Val d’Elsa e realizzato da WonderWhat – Orientarsi nel futuro, la piattaforma di orientamento scolastico ideata da La Fabbrica, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia. Già aperte le iscrizioni.

Quello della transizione energetica è un cambiamento che riguarda tutti ed è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e l’indipendenza energetica del nostro Paese. Una sfida che Estra da tempo ha deciso di cogliere affrontandolo anche da punto di vista dell’orientamento e delle opportunità di studio e di lavoro per i giovani che dopo il diploma dovranno fare le loro scelte.

Il percorso si articola in moduli che affrontano approfondisce l’idea sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, le fonti e vettori di energia all’interno dello scenario energetico attuale in Italia e a livello globale, la CO2 e le best practice per il suo superamento, l’economia circolare: numerose e diverse sfaccettature di un tema così centrale per le prospettive future, affrontato dal punto di vista dell’orientamento e delle opportunità di studio e di lavoro per le ragazze e i ragazzi che stanno scegliendo il loro percorso post diploma.

La transizione energetica che fa scuola è fruibile online in 40 ore certificate. Il curriculum formativo prevede 5 moduli didattici teorici arricchiti da proposte interattive per stimolare gli studenti a essere protagonisti dell’esperienza formativa, esplorare le carriere aziendali, immergersi nel mondo del lavoro e acquisire le competenze necessarie a entrarvi.

Sono inoltre previsti 6 incontri di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado di Arezzo, Siena, Firenze, Prato e Livorno.

«Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto formativo che offre opportunità concrete agli studenti sulla transizione energetica che rappresenta il presente e il futuro del nostro Paese – ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra – per questo abbiamo scelto di investire sulle nuove generazioni dando strumenti utili per scegliere in modo consapevole quale sarà il loro futuro. E i numeri in continua crescita del progetto confermano la nostra scelta: sono più di 1800 gli studenti partecipanti e 60 gli istituti superiori coinvolti su tutto il territorio nazionale».

