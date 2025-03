Imesa e Jesi Clean, scatta la collaborazione. «Comune la volontà di essere utili al territorio»

JESI – Imesa e Jesi Clean insieme per un ambiente e un futuro puliti e sostenibili. Presentata alla Zipa, nella sede dell’azienda leader nel settore della costruzione di quadri elettrici di media e bassa tensione, la partnership tre le due realtà.

Da un lato Imesa, impresa da 137 dipendenti. «Dal 2023 abbiamo creato al nostro interno un comitato per il conseguimento della certificazione Egs (Environmental, Social, Governance, nda) e la definizione di un bilancio sociale – spiega Claudio Schiavoni – da un sondaggio lanciato tra i nostri collaboratori, è emerso che tra le attività che avrebbero avuto piacere di svolgere c’era la volontà di potersi rendere utili per il territorio. Ne è nato il contatto con Jesi Clean». Dall’altro lato appunto l’associazione ambientalista di volontariato, nata quattro anni fa con l’organizzazione di appuntamenti per la pulizia di parchi e aree urbane. «Eravamo in nove e oggi siamo quasi 100, per la metà under 30 – evidenzia Giacomo Mosca – per noi un orgoglio essere arrivati a stringere un rapporto di collaborazione con una realtà imprenditoriale da anni radicata sul territorio come questa».

L’Imesa Spa di Jesi Jesi Clean, un recente evento di pulizia dell’associazione

E dunque collaboratori di Imesa e volontari Jesi Clean daranno vita, nella mattina del 5 aprile prossimo (dalle 10 alle 12) ad un evento di pulizia aperto alla partecipazione di tutta la città che si concentrerà nell’area dell’azienda e della zona industriale. «Collaboreranno il Comune, JesiServizi e siamo in contatto con il Comitato di quartiere coinvolto. Ad ogni partecipante sarà consegnato un kit di benvenuto Imesa, metteremo a disposizione pinza e sacco per la raccolta» dice Mosca. Inoltre Imesa stessa mette a disposizione dell’associazione i contenitori d’acqua che, recuperati e dislocati in vari punti della città, serviranno per la raccolta dei tappi di plastica da consegnare alla associazione “Il sorriso di Daniela”. «La passione muove questa realtà in cui le differenze, di età e attività di chi ne fa parte, sono punti di forza – dice il volontario Maurizio Bregallini – partecipare fa sentire bene».

Del comitato creato in Imesa per il conseguimento dell’obiettivo Egs fanno parte, con Claudio Schiavoni, «Luca Annibaldi, Roberto Grilli, Claudia Poma e Andrea David – dice Schiavoni – da Annibaldi, che fa parte di Jesi Clean, è sorto il contatto con l’associazione che ci ha convinti che fare qualcosa qui, sul territorio e per il territorio, era la cosa giusta». Tra i traguardi da raggiungere Imesa ha peraltro inserito quello “emissioni zero” da tagliare entro il 2030.

«Di per sé, per il nostro tipo di attività, non siamo una azienda ad alto impatto – dice Schiavoni – già ora tutta l’energia elettrica che consumiamo è prodotto da fonti rinnovabili e stiamo via via passando all’utilizzo di auto aziendali tutte ibride. Quanto al riscaldamento dello stabile, contiamo in un paio d’anni di passare al sistema delle pompe di calore. Stiamo infine dialogando col Comune per partecipare alla piantumazione di alberi nell’area di via Zara».