Ancona, un grosso ramo crolla in centro. Turisti miracolati, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata in centro, crolla un grosso ramo in piazza Roma. Turisti e crocieristi increduli all'Infopoint: sorpresi dal boato mentre chiedevano informazioni su cosa visitare

ANCONA – Tragedia sfiorata oggi (23 agosto), attorno alle 13.30: crolla un grosso ramo in piazza Roma, proprio davanti l’Infopoint assediato dai turisti. È questa, probabilmente, l’immagine da cartolina che avranno i turisti del capoluogo marchigiano quando lasceranno Ancona.

I vigili del fuoco in centro oggi pomeriggio

Alcuni gruppi di crocieristi, tra inglesi e tedeschi, erano intenti a chiedere dritte e consigli all’addetta dell’Infopoint di piazza Roma, quando a un tratto un rumore sordo li ha sorpresi alle spalle. Un imponente ramo dell’albero della piazza, quello che – per intenderci – si trova di fronte alla farmacia Zecchini, è caduto improvvisamente a terra.

LEGGI PURE: Ancona, l’assessore Tombolini: «La lastra di via Panoramica tornerà al suo posto». In città tombini chiusi, buche ed erba incolta

Qualcuno ha urlato, altri si sono immediatamente allontanati: «Avrebbe potuto essere una tragedia se ci fossero stati degli anziani o dei bambini sotto». Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per primi, alcuni netturbini di AnconAmbiente.

A mettere in sicurezza l’area, invece, ci hanno pensato i vigili del fuoco, sotto gli occhi attoniti e stupiti dei crocieristi che nel pomeriggio hanno visitato la città. Un fatto analogo era avvenuto lo scorso inverno, quando a crollare era stato un ramo dello stesso tipo, ma dall’altra parte della piazza, verso il bar Piccadilly.

LEGGI PURE: Ancona, comincia l’intervento sul verde di viale della Vittoria e piazza Diaz

Gli operatori di AnconAmbiente sul posto

«It’s incredible, but I’m ok and my wife too», ci dicono alcuni visitatori in inglese. Che tradotto significa: «È incredibile (quanto è appena accaduto, ndr), ma io e mia moglie per fortuna stiamo bene».

Proprio pochi giorni fa, avevamo scritto di come l’erba alta fosse e gli alberi incolti fossero una delle priorità per la città. Sia al Passetto sia davanti il Duomo gli arbusti coprono la visuale. Ma c’è anche un problema di sicurezza, com’è intuibile da quanto avvenuto in centro.

Intanto il Comune ha deciso che il Viale della Vittoria vivrà di nuova linfa: sono infatti dieci gli alberi che da lunedì verranno abbattuti. Interessata dai lavori green, per così dire, sarà anche piazza Diaz. Al loro posto, ne arriveranno circa cinquanta (clicca qui).