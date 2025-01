Falconara: 15 auto danneggiate in serie ma i vandali si feriscono

Solo in via Emilia e via Ville sono stati presi di mira 10 veicoli in sosta, con finestrini e lunotti infranti. Danni ingenti per i proprietari

FALCONARA – Una notte brava, la rabbia scaricata su vetri, lunotti e specchietti delle auto in sosta. Ed ecco che 15 vetture sono state prese di mira e martoriate dai vandali. E’ successo nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, ma la scia dei danneggiamenti è proseguita anche la notte scorsa. Il primo raid, quello che ha destato maggiore rabbia e sconcerto, si è registrato tra via Emilia e via Ville, nei pressi del centro commerciale dove sono state vandalizzate ben 10 vetture: 10 nella stessa via. Si tratta di una Nissan, una Toyota, una Hyundai, una Lancia, una Dacia Duster, una Kia, una Fiat Punto, una Opel Corsa, una Fiat Stilo e una Citroen C4. Ignoti hanno spaccato i vetri dei finestrini e i lunotti posteriori. Hanno usato forse un arnese in ferro o un martello, o anche un mattone. Non è chiaro, perché dai rilievi dei Carabinieri sembra che non sia stato trovato nulla sul posto. Però una traccia c’è: chi ha compiuto la mattanza di vetture si è ferito, tanto che sulla portiera di una delle auto danneggiate c’erano tracce di sangue.

Chi ha fatto i danni non ce l’aveva con qualcuno in particolare, ma voleva solo combinare dei guai, poiché sono state colpite a caso tutte le auto parcheggiate sul lato destro e sinistro di via Emilia e in un’area di sosta di via Ville. Ma non basta. Perché altre auto sono state trovate danneggiate in modo analogo in via Trentino (proprio sopra via Emilia), dove 2 auto avevano i lunotti sfondati. Stessa amara sorte per un furgone parcheggiato in via Matteotti e altre due vetture in sosta in via Ippolito Nievo, nei pressi del Liceo Cambi Serrani. In totale sono state vandalizzate 15 vetture, tra la rabbia dei proprietari che si sono accorti dei danni solo la mattina successiva.

Dei rilievi si sono occupati sia i Carabinieri della Tenenza di Falconara intervenuti nottetempo sulla scorta di una prima segnalazione al 112 di un residente che dalla finestra aveva notato una macchina danneggiata, sia gli esperti del SIS-Sezione Investigazioni Scientifiche del comando Provinciale per la repertazione delle tracce ematiche. Si procede per il reato di danneggiamento aggravato. E siccome sembra proprio che i danni non siano finiti, tanto che ieri altre segnalazioni di residenti parlavano di veicoli in sosta con gli specchietti divelti lungo la Flaminia, l’allerta è altissima. Se qualcuno dovesse notare persone strane o sentire rumori anomali dalla strada, contatti subito il 112.