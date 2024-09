Ancona, la giunta ha deciso: i portici di piazza Cavour saranno ripuliti dagli sgorbi

ANCONA – Passo decisivo verso la ripulitura dei portici di piazza Cavour, anche e soprattutto in vista del G7 Salute: su proposta dell’assessore al decoro urbano, Daniele Berardinelli, la giunta comunale che si è riunita oggi ha approvato un intervento di manutenzione per la rimozione dei graffiti e degli sgorbi presenti lungo i portici della piazza anconetana. CentroPagina in passato si era interessato alla questione, d’altra parte i due porticati della piazza fanno da ali all’ingresso al corso principale del centro cittadino e si presentano davvero in pessime condizioni. Sono privati, ma utilizzati da tutti e non sono un bel biglietto da visita per i turisti, come pure per tutti i cittadini che hanno a cuore il decoro della propria città.

«Questo intervento – spiega l’assessore Daniele Berardinelli – si pone all’interno di un piano più complesso per il decoro urbano. Sui portici ci siamo già più volte confrontati anche con i proprietari degli immobili e delle attività che si trovano nella zona e anche con loro abbiamo convenuto sulla necessità sia di interventi strutturali, che richiederanno investimenti economici sostanziosi, sia di azioni più veloci, che mostrino i loro effetti nell’immediato. Anche nell’imminenza del G7 Salute e del ricco programma previsto dall’Extra G7, quindi, nei prossimi giorni il Comune procederà con la copertura delle scritte e dei disegni che hanno deturpato le colonne e le pareti, ma ci riserviamo sin d’ora di intraprendere un’attività di manutenzione straordinaria, comprensiva dell’applicazione di un idoneo trattamento antigraffiti».

Si tratta, dunque, di un primo intervento, motivato dal fatto che, in attesa di lavori più strutturali, l‘amministrazione ha ritenuto necessario ripristinare le ordinarie condizioni di decoro urbano in uno snodo cruciale del centro cittadino. «Anche in questo senso – spiega ancora Berardinelli – il G7 è un’ottima opportunità per la città di Ancona, in quanto ci consente, anche dal punto di vista logistico e delle risorse, di operare una serie di interventi puntuali che restituiranno bellezza e decoro alla città. Ancona non è solo la casa degli anconetani, ma ambisce a essere sempre di più destinazione turistica e non esclusivamente luogo di passaggio. Anche in questo senso pulizia e decoro sono due aspetti fondamentali per la cura dell’immagine e della reputazione del capoluogo». Altri interventi programmati in occasione del prossimo G7 sono quelli che riguardano strade e rotatorie. Intanto questo importante passaggio per la risistemazione dei portici di piazza Cavour. Altrettanto meriterebbero alcune parti dei portici di via Marconi, anch’essi deturpati dagli sgorbi di chi, evidentemente, ha ben altra idea di pulizia e decoro cittadino.