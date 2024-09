L’Arte contemporanea cinese approda ad Ancona: “Presente Cinese” in mostra a Palazzo Cresci Antiqui

ANCONA- Dal 20 settembre al 22 novembre 2024, Ancona diventa crocevia tra Oriente e Occidente grazie alla mostra “Presente Cinese: Espressioni nell’Arte Contemporanea”, ospitata negli spazi storici di Palazzo Cresci Antiqui, con il patrocinio del Comune di Ancona Assessorato alla Cultura. Questa originale esposizione, curata da Maurizio Fava della galleria Feu!Lab, è una delle poche occasioni in Italia per immergersi nell’universo artistico di una Cina in rapida evoluzione, sospesa tra modernità e tradizione.

“Presente Cinese” porta sotto i riflettori alcuni dei più influenti artisti cinesi contemporanei, tra cui Xu De Qi, Zheng Yi, Zhang Hong Mei, Luo Zhi Yi e Song Yongping. Questi nomi rappresentano una varietà di stili e tematiche che spaziano dalle riflessioni sociopolitiche alle sperimentazioni artistiche più audaci. La mostra si pone come un’opportunità per esplorare una Cina diversa, lontana dagli stereotipi economici e produttivi, e capace di esprimere una potente forza culturale.

La mostra, organizzata in collaborazione con lo studio di comunicazione Creative Project, la galleria Made in Art di Milano e Azimut Capital Management, è un esempio di come l’arte possa fungere da ponte tra culture. L’obiettivo è portare il pubblico marchigiano, e non solo, a un incontro ravvicinato con le dinamiche di una cultura millenaria che oggi parla un linguaggio globale e moderno.



Per il vernissage previsto venerdì 20 settembre alle ore 18:30 interverranno oltre a Maurizio Fava, l’assessore Anna Maria Bertini, l’area manager Roberto Martarelli che ha reso disponibili gli spazi di Palazzo Cresci Antiqui sede di Azimut Capital Management, e tutti i partner che hanno sostenuto l’iniziativa, inclusi l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona, l’Università di Macerata, Poliarte – Ancona e l’Istituto Confucio – Macerata. Durante il rinfresco saranno serviti i vini biologici della cantina Pietro 17 di Staffolo.

Tra i protagonisti troviamo Xu De Qi, maestro della pop art cinese, che con i suoi colori vivaci e le figure giocosamente surreali racconta una Cina che si muove velocemente verso il futuro, senza però dimenticare le sue radici. Le sue opere fluo rappresentano un dialogo tra passato e presente, tra l’iconografia tradizionale e la modernità delle metropoli cinesi. Altra figura di rilievo è Song Yongping, che con la serie dedicata al denaro, riflette sul mito del potere economico e sul suo impatto nella società contemporanea, in un linguaggio visivo provocatorio e carico di simbolismo.

In un contesto globale in cui la Cina continua a espandere la sua influenza economica, tecnologica e culturale, questa mostra si inserisce come un’occasione unica per avvicinare due mondi attraverso l’arte. I temi esplorati dagli artisti in mostra spaziano dal confronto con la globalizzazione, alle tensioni tra tradizione e innovazione, fino alla riflessione su questioni sociali e ambientali, offrendo al pubblico una visione ricca e sfaccettata della Cina contemporanea.

“Presente Cinese” non è solo un’esposizione d’arte, ma un viaggio culturale che invita i visitatori a riflettere su questioni universali attraverso lo sguardo di artisti che interpretano un Paese in continua trasformazione. La mostra sarà aperta fino al 22 novembre e promette di essere uno degli appuntamenti culturali più interessanti del 2024.