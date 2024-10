Ancona, via libera alla realizzazione del parcheggio multipiano San Martino

ANCONA – Via libera al park San Martino, progetto che nei mesi scorsi aveva sollevato diverse critiche e polemiche per i suoi costi ritenuti piuttosto elevati. Il parcheggio multipiano, che sorgerà all’uscita della galleria San Martino lato centro città, era stato discusso a inizio 2024 anche in consiglio comunale, sull’ipotesi della sua realizzazione, che era stata portata avanti dalla precedente amministrazione comunale, l’attuale amministrazione aveva espresso dubbi, lasciando però aperta ogni porta. «Questa giunta non ha deciso di non farlo – aveva chiarito il vicesindaco e assessore Giovanni Zinni –. Ha semplicemente espresso dubbi sulla validità del progetto e nell’ambito della politica del piano dei parcheggi che andremo a realizzare dopo l’adozione del Pums faremo una valutazione definitiva su quali parcheggi vogliamo in centro». Il Piano urbano per la mobilità sostenibile è stato approvato e ora il park si farà, come ha riportato anche il Resto del Carlino di Ancona nei giorni scorsi. il Pums, che ora è sulla via che lo porterà alla sua approvazione in consiglio comunale, avrà lo scopo di diminuire sensibilmente il traffico in città, ma la questione parcheggi resta di vitale importanza nella viabilità cittadina ed è anche per questo che il progetto del parcheggio fuori dalla galleria San Martino non è stato abbandonato.

I tecnici, coordinati da Ancona Servizi, hanno infatti trovato il modo, le misure e i costi, per realizzare il multipiano che lo scorso gennaio sembrava sul punto di essere accantonato dall’amministrazione. Il problema negli scorsi mesi, infatti, era principalmente di natura economica ma adesso il progetto è avviato sulla strada giusta per concretizzarsi. I lavori dovrebbero infatti partire entro il 2025, entro il mese di febbraio Ancona Servizi dovrebbe pubblicare il bando per giungere all’affidamento dei lavori, che potrebbero cominciare dopo l’estate e concludersi entro il 2026. Le misure dei piani sono state abbassate a 2,40 metri, una variazione rispetto al progetto precedente che non è un dettaglio e che consentirà un risparmio complessivo di oltre 2 milioni di euro. L’opera dovrebbe dunque costare 4,2 milioni di euro anziché i 6,5 previsti dal progetto precedente datato 2018. L’edificio che accoglierà il parcheggio avrà quattro piani, con possibilità di parcheggiare anche sulla terrazza che sarà coperta da pannelli fotovoltaici. Gli stalli per le auto saranno un centinaio. Quanto ai parcheggi per residenti, Ancona Servizi sta pensando a tariffe scontate e agevolazioni per i residenti nelle ore notturne, ma anche a riservarne un certo numero proprio per le persone che abitano nella zona.