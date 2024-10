Ancona: Musica in Galleria, al via la stagione autunnale

ANCONA – È ufficialmente partita la stagione di eventi autunnali del ´Magazzino Muse´, la galleria d’arte di Via degli Aranci 1/F, che venerdì (18 ottobre) ospiterà l’artista e sound designer di origini iraniane, Ladan Abedini (conosciuta come Matrix), per una spettacolare installazione audiovisiva. L’appuntamento è per le 18.30.

A lanciare il nuovo format ´Magazzino Muse Music´, è stata la direttrice della rassegna, Maria Antonietta Scarpari, in collaborazione col musicista Leonardo Rosselli: «L’arte intesa nella sua accezione più ampia sta vivendo una profonda crisi – riflette – Gli artisti emergenti faticano ad uscire allo scoperto e a fare della loro passione il proprio lavoro. Ecco perché – dice – è nato Magazzino Muse. Per dare un’opportunità concreta ai giovani del territorio (e non) di inseguire i loro sogni e di mostrare le loro opere. La promozione e la difesa dell’arte viaggia su due livelli: da un lato promuovere i talenti nostrani, dall’altra portare qui gli affermati artisti italiani e stranieri».

Scarpari, innamoratissima di Ancona, sogna «una città che possa sbocciare dal punto di vista culturale. La gente deve tornare ad apprezzare, discutere e comprare l’arte». Il concerto ´Convergenze´ dello scorso 6 ottobre è stato un successo: «Abbiamo raggiunto tantissime persone. Gli abitanti e i residenti ci hanno ringraziato per aver animato questo vicolo ai piedi di piazza del Plebiscito, ricco di storia che è però da sempre rimasto un po’ nascosto e defilato. E anche i turisti sono incuriositi dai nostri eventi».

Il cuore di Ladan è per un certo verso anconetano: «Sono in Italia dal 2018, qui ho tanti amici – evidenzia – L’obiettivo di venerdì è rendere unica un’atmosfera già di per sé immersiva, grazie al contributo della musica elettro-acustica in stile giapponese». Alla fine dell’evento, aperitivo e pasta per tutti (prenotazione obbligatoria con tessera socio). Per informazioni: 3396711190 o 3397723415.

CHI È LADAN ABEDINI

Matrix, pseudonimo di Ladan Abedini (27 anni) è un’artista e sound designer iraniana che vive in Italia dal 2018. Laureata in Musica Elettronica presso il Conservatorio Giuseppe B. Martini di Bologna, sta completando il biennio in Sound Design per perfezionare le sue competenze nel campo dell’audio e dell’arte multimediale. Ha completato un corso di alta formazione e un corso di Sound Design a Ravenna, che le hanno fornito una solida base nella creazione di installazioni audiovisive. Appassionata di arte multimediale, Ladan si dedica alla creazione di installazioni audio-visive, esplorando il suono come forma di espressione artistica.