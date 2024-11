Ancona, gli Amici della Musica aprono con gli “Echi Romantici” di Tchumburidze e Sepashvili

ANCONA – E’ il concerto inaugurale della stagione 2024-25 “Contrappunti” degli Amici della Musica Guido Michelli e si svolgerà domenica prossima, 17 novembre, alle ore 17.30 al teatro Sperimentale. Si intitola “Echi romantici” e vedrà protagoniste due musiciste di respiro internazionale, la violinista Veriko Tchumburidze e la pianista Ketevan Sepashvili. In programma musiche di Schubert, la Sonata per violino e pianoforte la minore D. 385, di Szymanowsky, la Sonata per violino e pianoforte op. 9, di Clara Schumann, tre Romanze op. 22, e di Respighi, la Sonata per violino e pianoforte in si minore. Il duo propone un interessante percorso che, partendo dalla giovanile serenità “pre-romantica” di Schubert, conduce il pubblico fino alla raffinata e poetica Sonata in si minore di Respighi, disegnando una scena decisamente affascinante e densa di rimandi tipicamente romantici.

Veriko Tchumburidze è un giovane talento sempre più affermata sulla scena internazionale. Nata in una famiglia musicale georgiana ad Adana, nel sud della Turchia, ha iniziato a suonare il violino all’età di tre anni e mezzo con sua madre. Nel 2010 ha iniziato a studiare con Dora Schwarzberg presso l’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna come studiosa del progetto Young Musicians on World Stages. Da quando ha vinto il Concorso di violino Henryk Wieniawski 2016 all’età di vent’anni, Veriko Tchumburidze ha costruito una reputazione internazionale come solista di grande fascino. Nel 2012 ha vinto la medaglia d’oro al Concorso internazionale Tchaikovsky per giovani musicisti di Montreux, in Svizzera. Nel 2013, la principale rivista di musica classica turca, Andante, l’ha nominata miglior musicista emergente del paese. Dal 2016 Veriko Tchumburidze suona un violino di Giambattista Guadagnini, realizzato a Milano nel 1756 e generosamente prestato dalla Deutsche Stiftung Musikleben.

Rinomata per la sua espressione unica e la sua profondità artistica, Ketevan Sepashvili è acclamata come «nuova stella nel cielo dei pianisti». Fin dai primi anni in Georgia, l’ha contraddistinta uno straordinario talento musicale. Ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di quattro anni alla rinomata scuola Paliashvili per bambini musicalmente dotati, sotto la guida di Tamar Pkhakadze, per poi proseguire la sua formazione al prestigioso Conservatorio di Stato di Tbilisi. L’eccezionale talento di Ketevan è stato presto riconosciuto e nel 2001 è stata premiata come migliore interprete georgiana al secondo Concorso pianistico internazionale di Tbilisi. I suoi notevoli risultati la proiettano sulla scena internazionale, ottenendo premi e riconoscimenti in famosi concorsi.

Biglietti per il concerto inaugurale: interi 20 euro, ridotti 15 euro, 5 euro ridotti extra (fino a 26 anni). Il prossimo concerto sarà quello fissato per giovedì 28 novembre 2024, ore 20.30, sempre al teatro Sperimentale di Ancona, con il Quartetto Siegfried. Musiche di Webern, Mozart e Ravel.