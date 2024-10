Ancona, “10 Tesi per la Sostenibilità”: due laureate della Politecnica delle Marche tra i 10 premiati

ANCONA – Si è tenuta, oggi, giovedì 10 ottobre la premiazione “10 Tesi per la Sostenibilità”: il bando nazionale ha ottenuto un grande successo di partecipazione a testimonianza della sensibilità delle studentesse e degli studenti verso i temi della sostenibilità a 360 gradi. Su oltre duemila candidati dalle Università di tutta Italia, 10 le persone premiate, 2 sono laureate dell’Università Politecnica delle Marche: Alessia Del Conte e Camilla Vitturini distinte per aver declinato la sostenibilità trattando temi come l’economia circolare e la gestione dei sedimenti marini contaminati.



Alessia Del Conte, laureata presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A), Corso di Laurea magistrale in “Food and Beverage Innovation and Management” ha partecipato al concorso con la sua tesi dal titolo “Circular economy for a sustainable agri-food sector: consumer perception of upcycled food products”.

Il rettore Gregori con Camilla Vitturini



Camilla Vitturini, invece, è laureata presso il Dipartimento di Scienze Della Vita e dell’Ambiente (DiSVA), Corso di Laurea magistrale in “Rischio ambientale e protezione civile”, è stata premiata per la tesi “Valutazione della sostenibilità ambientale di diverse strategie di gestione di sedimenti marini contaminati del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio (Napoli)”



«Congratulazioni alle nostre laureate, premiate per il loro lavoro di tesi – dichiara il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – con forti caratteri innovativi in relazione al concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; è stato per me motivo di orgoglio partecipare alla cerimonia e constatare quanto siano importanti queste tematiche per le studentesse e gli studenti di oggi».



Promosso dalla Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere con il sostegno di Deloitte Climate & Sustainability, il bando è frutto della collaborazione con il Consorzio interuniversitario Almalaurea, RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali e con il patrocinio della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Ministero dell’Università e della Ricerca. Si è trattato di un’iniziativa unica in Italia volta a premiare 10 tesi provenienti da ogni campo disciplinare.