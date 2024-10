Serie D, oggi gli anticipi con Ancona-Civitanovese e Avezzano-Recanatese

La settima giornata della Serie D girone F si apre oggi pomeriggio con due anticipi (ore 15): il derby Ancona-Civitanovese e la sfida salvezza tra Avezzano e Recanatese.

Per Ancona e Civitanovese si tratta del terzo derby stagionale, che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni, dopo le sconfitte subite nell’ultimo turno di campionato. L’Ancona vuole lasciarsi alle spalle lo 0-1 contro il Teramo, mentre la Civitanovese è chiamata a reagire dopo il pesante 0-3 casalingo inflitto dal Fossombrone.

In casa dorica, mister Gadda può contare sul recupero di Magagnini e dovrebbe affidarsi a Marino e Martiniello dal primo minuto. Dall’altra parte, mister Alfonsi della Civitanovese avrà l’intera rosa a disposizione, ad eccezione dello squalificato Spagna. In attacco, al fianco di Esposito, dovrebbe esserci Padovani, nonostante i rumors di mercato che lo vedevano in partenza. Il nuovo acquisto Bevilacqua, attaccante classe 2004 proveniente dal vivaio dell’Atalanta, dovrebbe partire dalla panchina. La sfida tra Avezzano e Recanatese, invece, si giocherà a porte chiuse allo stadio comunale di Trasacco a causa dell’inagibilità della tribuna dello stadio “Dei Marsi”. Entrambe le squadre sono appaiate in fondo alla classifica con 3 punti, dopo aver conquistato la prima vittoria solo la scorsa domenica. La Recanatese dovrà fare a meno di Alessandro Sbaffo, fermato da un problema al ginocchio. Si sfidano le due peggiori difese del girone: 13 gol subiti dai leopardiani e 12 dagli abruzzesi, anche se i marchigiani possono contare su uno degli attacchi più prolifici.

Domani le altre sfide della Serie D

Domenica 20 ottobre (sempre alle ore 15) si giocheranno le restanti partite della settima giornata. In programma i derby Castelfidardo-Sambenedettese e Fossombrone-Atletico Ascoli, mentre la Vigor Senigallia ospiterà il Sora.

La Sambenedettese è alla ricerca della prima vittoria in trasferta per puntare alla vetta della classifica, ma il match contro il Castelfidardo sul sintetico del “Mancini” si preannuncia complicato. I ragazzi di mister Giuliodori hanno ritrovato la solidità difensiva che li ha contraddistinti lo scorso anno, e i precedenti invitano alla cautela: l’ultimo confronto, nel 2022, finì 0-0. Grande attesa per l’affluenza di pubblico, con i 250 biglietti riservati ai tifosi ospiti esauriti in poche ore.

Il derby tra Fossombrone e Atletico Ascoli promette equilibrio. Entrambe le squadre sono in ottima forma e occupano posizioni di rilievo in classifica. Il Fossombrone arriva carico dopo il 3-0 rifilato alla Civitanovese, mentre l’Atletico Ascoli ha strappato un buon pareggio contro L’Aquila e ha dimostrato di essere particolarmente temibile in trasferta, con 9 degli 11 punti conquistati lontano da casa. Anche il Fossombrone vuole risultati importanti come Ancona.

Infine, la Vigor Senigallia, impegnata in casa contro il Sora, cerca di tornare alla vittoria dopo due turni a secco. La squadra di mister Clementi, di fronte ai propri tifosi, ha steccato solo la partita contro la capolista Chieti, un match ancora sub judice per il ricorso presentato dai rossoblù. Il Sora, invece, ha fatto meglio in trasferta, conquistando 6 punti in tre partite lontano dal proprio stadio.