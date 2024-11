Samb in trasferta per difendere la vetta, le inseguitrici Chieti e Teramo contro Atletico e Recanatese

Tredicesimo turno di campionato per la serie D girone F. La giornata delle squadre marchigiane prevede il derby Castelfidardo-Fossombrone, scontri al vertice (Chieti-Atletico) e importanti sfide salvezza per Fermana e Civitanovese.

Chieti-Atletico Ascoli

Match d’alta classifica allo stadio Angelini di Chieti, che in questo campionato ha abituato i suoi tifosi ad ospiti d’eccezione prima delle gare casalinghe. Domani il pre partita vedrà l’esibizione di Al Bano Carrisi. La squadra abruzzese sogna la promozione in serie C, galvanizzata dal secondo posto in classifica e dalla vittoria in rimonta di Civitanova. Di fronte si troverà un Atletico Ascoli al quinto posto, a soli 2 punti di distanza, ma ferito dopo la sconfitta nel derby contro l’Ancona. Mister Seccardini dovrà anche fare a meno del portiere Pompei (squalificato per quattro giornate) e del difensore Nonni (squalificato per un turno).

Sora-Samb

La capolista in trasferta sul campo del Sora, dove punta a fare risultato pieno per consolidare il primato solitario in classifica. Gli avversari non hanno mai vinto in casa e hanno conquistato la maggior parte dei punti in trasferta. Occasione ghiotta per la Samb, che sarà seguita in trasferta da 500 tifosi rossoblù. In settimana Intanto la società ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Alessandro Zoboletti, classe 2005, dopo la rescissione consensuale con il Carpi.

Teramo-Recanatese

Trasferta proibitiva per i giallorossi, che sfidano la vicecapolista del campionato (a pari merito con il Chieti). La squadra di Bilò, quart’ultima in classifica, dovrà cancellare i minuti finali della gara contro l’Isernia, dove ha compromesso una vittoria che era già in tasca. C’è da risolvere il problema difesa (la peggiore per gol subiti con Avezzano e Isernia), mentre il Teramo ha il secondo attacco del girone (al pari del Chieti, con 19 reti messe a segno).

Vigor Senigallia-L’Aquila

Un altro big match per la Vigor dopo quello contro la Samb. Al Bianchelli arriva il L’Aquila (inizio ore 15), reduce dalla vittoria casalinga contro il Castelfidardo. Una vittoria che ha permesso agli abruzzesi di scavalcare in classifica la Vigor, sconfitta invece di misura al Riviera delle Palme. Due punti di distanza tra le due formazioni, in lotta per un posto nei play-off. La squadra di mister Clementi ha voglia di riprendere il cammino dopo lo stop di una settimana fa.

Ancona-Roma City

MIster Gadda cerca conferme dopo l’exploit nel derby contro l’Atletico Ascoli. I dorici tornano a giocare davanti ai propri tifosi contro il Roma City, che punta a diventare la terza squadra della Capitale. Due punti di distacco tra le due formazioni, ma i capitolini hanno la peggior performance in trasferta del girone, con un solo punto conquistato in sei partite. I dorici hanno l’occasione ghiotta di ritrovare i tre punti in casa, che mancano dal derby contro la Recanatese.

Avezzano-Fermana

Scontro salvezza per la Fermana, impegnata sul campo di un Avezzano in decisa ripresa (10 punti nelle ultime 5 gare) dopo un inizio di campionato da incubo, con cinque sconfitte consecutive. Discorso inverso per la Fermana, che aveva fatto ben sperare nelle prime partite del torneo. Ora i canarini sono ultimi in classifica e non vincono da due mesi (l’ultimo successo è datato 22 settembre in casa dell’Atletico Ascoli). Da allora la Fermana ha raccolto solo 4 punti in 9 partite. Un altro passo falso potrebbe essere fatale per mister Dario Bolzan.



Termoli-Civitanovese

Stesso discorso per la Civitanovese sul campo del Termoli. Anche qui sono in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Acque agitate per i marchigiani, penultimi in classifica e reduci da una sconfitta incredibile una settimana fa contro il Chieti. La panchina di mister Alfonsi traballa, mentre pare sia giunta al termine l’avventura di Stefano Spagna, attaccante classe 91, seguito da Recanatese e Vigor Senigallia.

Castelfidardo-Fossombrone

Un altro attaccante che ha rescisso il contratto è Daniele Paponi, che in settimana ha lasciato Castelfidardo. La formazione biancoverde, dopo la sconfitta di misura contro il L’Aquila, affronta in casa il Fossombrone in un derby inedito per questa categoria. Nelle ultime stagioni le due squadre si sono date battaglia in Eccellenza. L’ultimo precedente risale al campionato 2022-23, concluso con la promozione in serie D dei biancocelesti. Fossombrone alla seconda trasferta consecutiva dopo quella di Riano contro il Roma City, dove è arrivata una sconfitta immeritata, costata il primo posto in classifica.