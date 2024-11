Pallavolo, la Cucine Lube ospita la capolista Piacenza

I cucinieri proveranno a difendere l’imbattibilità interna, Yuasa oggi a Milano. Megabox a Roma, Cbf Balducci in casa stasera contro Brescia, Fano in trasferta, Banca Macerata e Ancona nel palas amico.

CIVITANOVA – Da una big all’altra, dopo la sconfitta onorevole a Perugia per 3-2, la Cucine Lube ospita domenica alle 16 all’Eurosuole Forum con diretta su DAZN la Gas Sales Bluenergy Piacenza capolista imbattuta. I padroni di casa non conoscono sconfitta nel palas amico in questo campionato e proprio il rendimento interno, 9 punti su 10 ottenuti davanti al pubblico biancorosso consente a Balaso e compagni di avere una discreta classifica. Dirigono Zavater e Canessa. Contro Simon e compagni servirà una grandissima prestazione per proseguire la striscia positiva.

La Yuasa Grottazzolina dopo la sconfitta interna con Trento va all’assalto dell’Allianz Milano nell’anticipo di sabato alle 18 con diretta su Raisport. I milanesi sono reduci dal netto 3-0 a Piacenza e non possono perdere altro terreno considerando l’avvio lento e i 6 punti in 6 partite. Ancor più nei guai sono i ragazzi di Ortenzi ultimi con 2 punti e ancora alla ricerca della prima vittoria.

In A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia reduce da due sconfitte consecutive è in cerca di riscatto che cercherà sul campo della pericolante Smi Roma sconfitta domenica a Cuneo nello scontro diretto e ora in piena zona retrocessione con 3 punti ma vincente in Coppa mercoledì. Le biancoverdi di coach Pistola devono riprendere la via del successo e il match di domenica alle 17 sembra fare proprio al caso di Candi e compagne a patto di limitare gli errori e non sottovalutare l’avversario.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata dopo le due sconfitte consecutive contro San Giovanni in Marignano e a Messina si lecca le ferite e cerca la riscossa ospitando un brutto cliente come Brescia reduce dal successo contro Imola per 3-1, seconda vittoria consecutiva. Per l’ex Stroppa è il ritorno nelle Marche così come lo sarà quello del coach pesarese Solforati. Si gioca stasera alle 20.30 in anticipo con l’unico obiettivo dei 3 punti.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano gioca domenica alle 18 sul campo di Reggio Emilia che nel turno precedente ha battuto sempre in casa l’altra marchigiana Macerata. I virtussini hanno assoluto bisogno di raccogliere punti e gli emiliani, partiti male, stanno crescendo partita dopo partita. Sicuramente non sarà un match facile quello di domenica alle 18. In contemporanea la Banca Macerata Fisiomed ospita Cantù. Lo zero rimediato a Reggio Emilia pesa e nell’ambiente c’è voglia di rivincita. Gli ospiti hanno gli stessi punti dei padroni di casa e, se la partita non è da considerarsi uno scontro salvezza è solo perché siamo solo alla 7’ giornata di andata.

In A3 Maschile la The Begin Ancona reduce da due sconfitte esterne consecutive tra San Donà di Piave e Mantova prova a scrollarsi di dosso le paure ospitando il Cus Cagliari che ha un punto in più di Ferrini e compagni nel Girone Bianco. I sardi hanno in squadra il marchigiano Pietro Galdenzi, centrale classe 2004 al primo anno fuori dalle Marche. Si gioca domenica alle 19 al Palarossini di Ancona.