Pallavolo, la Cucine Lube a caccia di rivincite tra le mura amiche

CIVITANOVA – Domenica alle 16 all’Eurosuole Forum si rinnova la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Mint Vero Volley Monza, rivali che nella passata stagione si sono sfidate ben otto volte. Negli ultimi anni il collettivo di Massimo Eccheli ha messo a dura la prova i biancorossi, talvolta rendendo la vita difficile ai marchigiani anche in momenti molto delicati e importanti. Le due squadre in classifica sono divise da un punto, per quel che vale dopo due giornate, con i brianzoli vincenti all’esordio con la Yuasa al Palasavelli e sconfitti domenica. Entrambe quindi vengono da uno zero da vendicare.

La Yuasa Battery è tornata da Modena col chiaro intento di rimettersi a lavorare sodo per cercare di riuscire ad innalzare il proprio livello di gioco e, soprattutto, mantenerlo con più costanza nell’arco del match. Al PalaPanini, infatti, il roster sceso in campo ha dato prova di poter reggere l’urto e addirittura mettere sotto, seppur nel solo secondo set, la più forte formazione canarina, ma non ha saputo chiudere le occasioni presentatesi, rimanendo così con un pugno di mosche in mano. Per provare a giocarsi la permanenza in categoria, invece, occorrerà approfittare di tutte le situazioni favorevoli che si presenteranno. Ancora out Fedrizzi, vittima di una distorsione alla caviglia nell’allenamento di rifinitura pre-Modena: gli esami hanno escluso fratture, ma per il recupero bisognerà ancora attendere. Completamente ristabilito invece capitan Vecchi, che domenica scorsa ha ufficialmente esordito in Superlega subentrando a Tatarov in seconda linea. Stasera alle ore 20:30 al PalaSavelli di Porto San Giorgio arriverà la Rana Verona di Radostin Stoytchev.

La Megabox Vallefoglia sconfitta all’esordio in A1 Femminile al PalaWanny di Firenze contro il Bisonte affronta la seconda trasferta consecutiva in casa della promossa Perugia domenica alle 17 al Pala Barton. L’incontro, diretto da Stefano Caretti e Vincenzo Carcione, così è presentato dalla centrale Sonia Candi, capitana della Megabox: «Questa settimana abbiamo preparato con molta attenzione la trasferta di Perugia, lavorando tanto su di noi, principalmente, e studiando al meglio le nostre avversarie. Siamo una squadra abbastanza nuova, e per questo motivo tanti meccanismi devono essere ancora costruiti e vanno create quelle sinergie che ancora non si sono perfezionate. Siamo un bellissimo gruppo, un bel mix tra atlete esperte e giovani che hanno già dimostrato il loro valore in A1. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare in palestra per perfezionare i nostri automatismi, anche perché Radović è arrivata da poche settimane».

In A2 Femminile la Cbf Balducci, dopo l’esordio in campionato da incorniciare gioca domenica alle 17, dirigono Proietti e Tundo in casa ospitando la Bam Mondovì, reduce dal ko casalingo 0-3 con Brescia all’esordio e vecchia conoscenza per l’ambiente arancionero. In occasione della prima gara casalinga sarà ancora possibile fare l’abbonamento “Innamorati di te” per seguire tutta la stagione delle arancionere al palasport di casa.

In A2 maschile voglia di riscatto per le due matricole Smartsystem Essence Hotels Fano e Banca Macerata Fisiomed che tuttavia sono avversarie domenica alle 18 al PalaAllende. Dirigono Armandola e Venturi. Pronostico aperto a ogni risultato. Partita da tutto esaurito che arrivo però troppo presto