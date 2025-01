Pallavolo, Cucine Lube e Megabox in campo

Civitanova torna a giocare in Challenge cup con la trasferta in Olanda alle 19.30. La Megabox Vallefoglia ha il turno infrasettimanale di A1 femminile a Conegliano

CIVITANOVA – La Cucine Lube reduce dalla vittoria in Superlega in trasferta a Cisterna e prima ancora con Verona, torna in campo in Challenge Cup per cercare l’en plein di vittorie esterne in Europa nell’andata dei Quarti. Si gioca alle ore 19.30 con gli uomini di Giampaolo Medei impegnati sul taraflex olandese del MartiniPlaza di Groningen contro i padroni di casa del Nova Tech Lycurgus. Alle porte una sfida insidiosa contro un collettivo ben allenato che nel proprio torneo ha dato prova di avere mente fredda e solidità. Un incontro che arriva pochi giorni prima del match casalingo di SuperLega con la Sir Susa Vim Perugia in programma domenica alle 19.30 all’Eurosuole Forum.

Entrambe le squadre sono entrate in ballo nei Sedicesimi. La Lube ha eliminato i cechi del Karlovarsko con un doppio 3-0 per poi superare la pratica Topola negli Ottavi senza troppi rischi grazie a un successo lampo con il massimo scarto in Serbia e una partita agevole al ritorno chiusa in quattro set all’Eurosuole Forum, con l’unica macchia del terzo set regalato agli avversari.

Per il centrale Giovanni Gargiulo: «Veniamo da un periodo fitto di impegni e lo abbiamo chiuso con delle prove che ci hanno dato tanta positività. Siamo approdati alla F4 di Coppa Italia, che alla Lube mancava da tre anni, abbiamo superato con il massimo scarto una rivale diretta in classifica come Verona, per poi centrare la seconda vittoria esterna, ottenuta a Cisterna. Dobbiamo dare continuità al gioco anche in Europa, contro un team che si sta mettendo in luce nel proprio campionato, ma che conosciamo poco. Teniamo molto alla Challenge Cup, quindi dobbiamo presentarci in Olanda attenti e concentrati. Solo dopo penseremo al big match interno di domenica prossima contro Perugia».

In caso di passaggio del turno La Lube troverebbe in Semifinale la vincente tra la formazione greca del Paok Thessaloniki e il Club turco con denominazione SK Ankara.

Alle 20.30 scende in campo invece al PalaVerde di Villorba (TV) la Megabox Vallefoglia nel turno infrasettimanale di A1 femminile. Le biancoverdi tornato sul campo dell’Imoco Conegliano già visitato lo scorso 30 dicembre nei quarti di Coppa Italia e fatale alle ragazze di Pistola per 3-0. L’Imoco campione del mondo in carica è attualmente la squadra più forte del mondo. In una partita dal pronostico chiuso e senza nulla da perdere le biancoverdi proveranno a divertirsi anche se pensare di interrompere la striscia di 16 vittorie e 0 sconfitte in questa regular season delle gialloblù sembra veramente impossibile. Poi domenica la Megabox attenderà a Pesaro la formazione di Bergamo alle 18.

Queste le parole del direttore sportivo Alessio Simone: «Si tratta della classica partita nella quale guardare più al gioco che al risultato in sé. Davanti avremo la squadra più forte del mondo e, al di là del fatto che scenderemo in campo cercando di approfittare di qualunque opportunità dovesse presentarsi, il principale obiettivo sarà misurare il nostro livello di prestazione dal punto di vista fisico, tecnico e mentale, e acquisire sicurezze in più per le prossime partite. In Coppa Italia contro di loro mostrammo un buon livello di gioco, purtroppo non riproposto nelle gare successive. Stavolta cercheremo di far tesoro di questa occasione».