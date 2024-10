Calcio Serie D: la Samb tenta la fuga, derby infuocato Civitanovese-Castelfidardo

La Serie D girone F di calcio torna di scena domani (mercoledì 23 ottobre) per l’ottava giornata del campionato, con partite suddivise in tre diverse fasce orarie. Alle 15 scendono in campo Samb, Atletico Ascoli e Ancona. Alle 18 c’è Teramo-Vigor Senigallia e il derby ad alta tensione tra Civitanovese e Castelfidardo. Gran finale in notturna alle 20.30 con Fermana-Chieti e il derby Recanatese-Fossombrone.



La Samb dopo lo 0-3 di Castelfidardo e la conquista del primato in classifica, è impegnata al Riviera delle Palme nel classico testa-coda contro l’Avezzano. Partita sulla carta senza storia, ma pur sempre da non sottovalutare, che potrebbe consentire ai rossoblù di allungare in classifica. Anche perché il Fossombrone, che affianca la Samb in vetta, farà visita ad una Recanatese in decisa ripresa, al suo secondo successo consecutivo. I leopardiani – che avevano la peggior difesa del girone – hanno ottenuto due “clean sheet” nelle ultime due gare con il neo acquisto Bellusci in campo.

L’altra rivale più diretta della Samb, il Chieti, sarà impegnato in trasferta contro una Fermana a caccia di rivincita dopo il brutto passo falso contro il Notaresco. Alla squadra di Bolzan serve fare risultato nel proprio stadio, dove ancora i canarini non hanno mai vinto. Il Chieti però finora ha sempre vinto in trasferta.

Sempre nel pomeriggio scende in campo l’Atletico Ascoli, che torna tra le mura amiche per affrontare il Roma City, reduce dal pari casalingo contro il L’Aquila. Una squadra da prendere con le molle.

Il match più atteso è sicuramente il derby tra Civitanovese e Castelfidardo, partita calda in chiave salvezza, ma anche per i precedenti scontri tra le opposte tifoserie. Proprio gli incidenti dello scorso campionato hanno portato la Prefettura di Macerata a chiudere il settore ospiti e vietare la trasferta agli ultras biancoverdi. La vendita dei biglietti sarà limitata ai soli residenti della provincia di Macerata, con obbligo di biglietto nominale.

La Vigor Senigallia è chiamata a rifarsi dopo lo stop casalingo contro il Sora. Non sarà semplice in casa del Teramo, reduce da sei risultati utili consecutivi. La squadra abruzzese è tra le più attrezzate del girone e dopo un inizio difficile è riuscita a risalire la classifica, fino all’attuale quarto posto. Ne sa qualcosa l’Ancona – uscita sconfitta dal Bonolis di Teramo – e che domani sarà di scena a Termoli, con l’obiettivo di interrompere la serie di due sconfitte consecutive. La squadra dorica è chiamata a reagire per non perdere contatto con la zona play-off. Il Termoli è reduce da tre sconfitte consecutive che hanno annullato il bottino di inizio campionato.