Montemarciano: chiama il 112, i Carabinieri si improvvisano tecnici e aggiustano la caldaia a un anziano solo 

Il pensionato 85enne vive da solo e la sera di Capodanno era in difficoltà per via di un’anomalia nella caldaia.

MONTEMARCIANO – Un capodanno più freddo del solito, non solo per la caldaia che ha smesso di funzionare ma sopratutto perché era costretto per l’ennesima volta a passarlo da solo. Ed ecco che un anziano di 85 anni ha deciso di chiedere aiuto al numero unico 112. In suo soccorso sono arrivati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Senigallia che sono intervenuti a Montemarciano in aiuto dell’anziano. Il nonnino, che da tempo vive da solo, era in forte difficoltà a causa del malfunzionamento del suo impianto di riscaldamento, che aveva abbassato la temperatura in casa. Non sapendo a chi rivolgersi, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

I Carabinieri prontamente intervenuti si sono improvvisati tecnici e hanno risolto l’anomalia della caldaia, ripristinando il corretto funzionamento del riscaldamento. L’anziano, spaventato ma in buone condizioni di salute, ha ringraziato i militari per l’assistenza ricevuta che non si è limitata alla caldaia, ma anche a restare un po’ con lui per scambiare quattro chiacchiere e farsi gli auguri. La compagnia, specie la sera di Capodanno, ha riscaldato il suo cuore ben più della caldaia.

L’intervento dei Carabinieri è stato provvidenziale perché oltre a ripristinare il funzionamento della caldaia hanno tranquillizzato l’anziano, spezzando quella solitudine maggiormente sentita durante i periodi di festa.