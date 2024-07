Cena in piazza per l’anniversario della liberazione di Montemarciano

Oltre 200 i partecipanti all'iniziativa in via Falcinelli, che ricorda l'arrivo delle truppe alleate polacche a riportare la democrazia e la pace dopo il periodo nazifascista

MONTEMARCIANO – Centro storico gremito per la cena in piazza nell’anniversario della liberazione di Montemarciano dal nazifascismo. L’evento del 21 luglio scorso, che richiama la ricorrenza dei fatti del 21 luglio 1944, 80 anni fa, è stato organizzato dalle associazioni del territorio con il patrocinio del Comune e ha visto un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza.

Oltre 200 i commensali ai tavoli allestiti dai volontari lungo la centralissima via Falcinelli. Organizzati in gruppi, ognuno ha portato il proprio contributo alla cena, condividendo pietanze varie, dolci e chiacchiere, per “raccontare, conoscersi, ricordare”, come recita lo slogan dell’appuntamento. Tra giochi e momenti conviviali, la serata è stata una bella occasione per ritrovarsi come comunità, in una data significativa.

Data in cui si è registrata anche una breve rievocazione storica, con l’arrivo di due motociclisti a bordo di moto originali dell’epoca, per ricordare quando, il 21 luglio di 80 anni fa, proprio le truppe alleate polacche, risalendo in moto da Gabella, entrarono a Montemarciano per liberarla dell’occupazione nazifascista. All’evento hanno partecipato anche il sindaco Maurizio Grilli e l’assessora alla cultura e promozione del territorio Fabiola Caprari.