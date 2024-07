“Amici x Sempre”, i Pooh conquistano Senigallia con un concerto strepitoso

SENIGALLIA – Hanno fatto emozionare, cantare, ballare e ricordare con canzoni che hanno segnato un’epoca e che ancora oggi sono patrimonio della musica italiana. Non hanno deluso le attese i Pooh, con l’attesissima tappa di Senigallia del loro “Amici x Sempre”, che ieri sera (mercoledì 3 luglio) ha regalato a piazza Garibaldi uno show di musica, colori ed emozioni straordinario. Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli si sono ritrovati sul grande palco allestito nel cuore di Senigallia per ripercorrere la loro carriera e così la loro amicizia e il sodalizio artistico attraverso le canzoni che sono pietre miliari della storia dei Pooh. Da “Piccola Katy” a “Tanta voglia di lei”, “Pierre”, “Dammi solo un minuto”, “Ci penserò domani” e la malinconica “Uomini Soli”, fino a “Pensiero”, “Buona fortuna e buon viaggio”, poi “Parsifal”, “L’aquila e il falco”, “Io canterò per te” che hanno impresso energia e ritmo facendo ballare e saltare l’intera platea di fan, presenti in oltre 4500. Non poteva mancare il ricordo commosso e affettuoso per il batterista Stefano D’Orazio, mancato il 6 novembre 2020 per il Covid, a cui la band ha tributato un pensiero e un omaggio con le canzoni “50 Primavere” e “Dimmi di sì” eseguita con la voce registrata dello stesso D’Orazio e un mix di sue belle immagini proiettate al maxischermo alle spalle della band.

E come per Stefano, si è levato al cielo fino alle stelle sopra piazza Garibaldi l’applauso e il pensiero per Valerio Negrini (scomparso il 3 gennaio 2013 a causa di un infarto), storico paroliere e batterista, fondatore dei Pooh e autore della maggior parte dei loro testi tra cui “L’altra donna”, “Noi due nel mondo e nell’anima” e la stessa “Amici per sempre” con cui i Pooh hanno aperto il concerto. «Senigallia, quante emozioni ci avete fatto provare. La piazza era gremita di gente e avete cantato dall’inizio alla fine… Tutto questo per noi è un regalo incredibile! – hanno fatto sapere i musicisti dai loro canali social – non vediamo l’ora di ritornare in questo posto per farvi ancora gioire e provare le stesse sensazioni che abbiamo provato noi». Tanti applausi e poi subito la partenza per Venezia per il concerto in piazza San Marco. In chiusura si è ballato in piazza Garibaldi con “Chi fermerà la musica” e con l’annuncio del prossimo maxi evento: i 60 anni di musica della storica band italiana, che tornerà in tour. Nessuno fermerà la musica, lunga vita ai Pooh!