Ricci vicepresidente commissione europea infrastrutture, Cna Pesaro: «Ci aiuti a superare l’isolamento della provincia»

Per gli artigiani «nomina importante. Ora serve impegno per la realtà più penalizzata in tema di trasporti»

PESARO – Prima le congratulazioni, poi le richieste. La Cna di Pesaro e Urbino si congratula con l’europarlamentare Matteo Ricci eletto vicepresidente della Commissione europea per i trasporti, le infrastrutture e il turismo.

«Una Commissione importante con dossier di grande peso strategico non solo per l’Europa ma anche per il nostro Paese e in particolare per quella parte di collegi elettorali nei quali Ricci si è candidato ed eletto: il centro Italia. Da ex sindaco di Pesaro Ricci conosce benissimo i problemi infrastrutturali legati al territorio che ha amministrato per tanti anni. Come CNA di Pesaro e Urbino, ci auguriamo che il vicepresidente della Commissione trasporti e turismo, nell’ambito delle sue future competenze, possa occuparsi anche dell’isolamento infrastrutturale di questa provincia; quella che nelle Marche risulta storicamente la più penalizzata. Collegamenti dorsali e trasversali che impediscono a questo territorio uno sviluppo organico, che penalizza da sempre le pur operose imprese e le comunità che in questo territorio vivono e operano».

«Ci auguriamo che Ricci possa lavorare con impegno per garantire una rete di trasporti sempre più efficiente e sostenibile e infine che possa favorire attraverso politiche e progetti europei la crescita del turismo, settore fondamentale per l’economia provinciale e possa in qualche misura portare in dote per gli anni a venire i frutti di Pesaro, città Creativa della musica Unesco e e Capitale italiana della cultura».