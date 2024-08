Pesaro, Panoramica San Bartolo e strada tra Due Porti «per le gare illegali. Trentadue multe»

PESARO – Strada fra Due Porti e Panoramica San Bartolo utilizzati come circuiti da auto e scooter, 32 multe nelle ultime settimane.

«A fine luglio, a poche settimane dal mio insediamento, avevo organizzato assieme all’assessora Sara Mengucci con delega alla Sicurezza e Polizia Locale, un tavolo di confronto e una successiva collaborazione con il comandante della Capitaneria di Porto Nicola Gaudino e la comandante della Polizia Locale Francesca Muzzini, per intensificare i controlli su tutta la città e attenzionare, in modo particolare, due strade ben note ai pesaresi: quella della Panoramica San Bartolo e strada Tra i due Porti», ha sottolineato il sindaco Andrea Biancani.



L’obiettivo era evitare che queste due strade continuassero ad essere considerate da alcuni motociclisti e automobilisti, un circuito libero per sfrecciare ad alte velocità. «In strada Tra i due Porti, in particolare, non solo non venivano rispettati i limiti di legge riferiti alla velocità di moto e auto, ma è stata spesso sfondo di gare organizzate e illegali tra motociclisti e automobilisti, pericolosissime per chi transita in quelle zone – ha continuato il sindaco Biancani -. Per questi motivi, negli ultimi mesi, sono stati eseguiti diversi controlli mirati che hanno portato a 4 contravvenzioni lungo la strada Tra i due Porti».



Sono stati, infatti, effettuati controlli mirati in collaborazione con la Capitaneria di Porto contestando 4 verbali per mancanza di dispositivi quali specchietti, terminali silenziatori e l’installazione di dispositivi non conformi alla legge, quindi non omologati.

In strada Panoramica San Bartolo, invece, la Polizia Locale ha eseguito servizi di controllo quasi tutti i sabati pomeriggio e domenica mattina. Sono stati svolti controlli nella maggior parte dei weekend, in questo caso sono stati contestati 28 verbali, relativi alle norme sulla velocità, sul corretto equipaggiamento dei veicoli e sul rispetto dell’ordinanza che vieta il transito la domenica mattina. Inoltre, è stata individuata una moto sprovvista di assicurazione obbligatoria.



«Il ruolo degli agenti della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto rimane fondamentale per assicurare i controlli generali della sicurezza su strada – proseguono il sindaco Biancani e l’assessora Sara Mengucci -. Ottimo, quindi, il lavoro fatto in questi ultimi mesi e che continuerà ad intensificarsi anche nei prossimi grazie alla collaborazione messa in atto con il Comune. Allo stesso tempo rimarco la volontà di rendere sicuri entrambi i tratti di strada, possiamo e dobbiamo fare di più per questo – prosegue Biancani – chiediamo la massima collaborazione di tutte le Forze dell’ordine implementando la presenza degli enti coinvolti nella sicurezza stradale, Polizia Provinciale e Polizia Stradale comprese. Sanno tutti della mia passione per le due ruote ma la sicurezza dei cittadini è al primo posto».



Oltre a strada della Panoramica San Bartolo e strada Tra i due Porti continuerà ad essere attenzionato, quindi oggetto di controlli, anche il parcheggio nel piazzale della Darsena.



«Vorrei anche aggiungere – conclude Biancani – che le gare non consentite e organizzate anche in strada Panoramica San Bartolo sono la causa del malumore di alcune famiglie, soprattutto straniere, che avevano deciso di acquistare le proprie abitazioni in quella zona perché convinti di ritrovarsi in un’oasi felice e tranquilla, alcune di loro hanno già venduto o stanno decidendo di vendere le proprie abitazioni, abbandonando così il nostro territorio».