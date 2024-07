Pesaro, al mercato si va in navetta gratuita per 5 martedì

Frenquellucci e Mengucci: «Torna il servizio che accompagna pesaresi e turisti, in modo sostenibile e sicuro, in un luogo di shopping e socialità»

PESARO – Torna la navetta gratuita del San Decenzio, promossa dal Comune di Pesaro, che per 5 martedì, dal 30 luglio al 27 agosto, accompagna pesaresi e turisti al mercato settimanale di via Mirabelli passando per Baia Flaminia, viale Trento e Trieste per giungere le bancarelle passando per via La Marca.

«Un servizio apprezzato, sicuro e sostenibile, che torna – rafforzato nel numero di corse per questa estate da Capitale – per agevolare il percorso di turisti e pesaresi verso l’area del mercato – sottolineano Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività economiche e Sara Mengucci, assessora alla Viabilità -. Un momento di shopping e socialità importante e un appuntamento fondamentale per gli ambulanti e per i locali commerciali dell’area che cerchiamo di sostenere rendendo agevole, sostenibile ed ecologico il tragitto dagli hotel della zona mare al San Decenzio. Il percorso della navetta sarà utile anche a chi deve raggiungere il centro storico, alleggerendo così il traffico cittadino in una giornata “particolare” per la circolazione».

La navetta sarà attiva, in collaborazione con Pesaro Parcheggi e Adriabus, da domani fino all’ultimo martedì di agosto, dalle 8.30 alle ore 12:20. La linea “Mercato San Decenzio” transiterà ogni ora, con partenza dalla fermata Baldi (in Baia Flaminia, viale Parigi) alle ore 8.30. Il percorso prevede le seguenti fermate: Baldi (Campo di Marte – 8.30), Lungofoglia delle Nazioni (8.32), viale Gorizia (Porto – 8.33), viale Gorizia (Ancona – 8.34), viale Gorizia (della Vittoria – 8.35), viale Trento (Gorizia – 8.36), viale Trento (Rovereto- 8.37), viale Trento (Da Vinci – 8.38), viale Trento (Alighieri – 8.39), viale Trento (Repubblica – 8.40), viale Trieste (Rosselli – 8.43), viale Trieste (Amendola – 8.45), viale Amendola (8.46), via La Marca (8.48), via San Decenzio (Tribunale – 8.50).

La navetta effettuerà anche il percorso inverso, con partenza da via San Decenzio (Tribunale) alle ore 9, 10, 11 e 12 (con arrivo in via Baldi alle 12.20).