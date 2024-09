Pesaro, About Music & Co. The Contest: tutti i premi del concorso

Un format dal sapore antico: niente basi o autotune. High for This e Tambu i premiati della prima edizione

PESARO – Pesaro città della musica. Ecco i vincitori di About Music & Co. | The Contest.

Dieci finalisti, nove nella categoria musicisti (tra gruppi e singoli) e uno nella categoria dj, ventidue artisti provenienti da quattro regioni, più di dieci ore di diretta radiofonica e musica che ha spaziato dal cantautorato al rock, dal pop al jazz, dall’elettronica alla ricerca e alla pura sperimentazione.

Son questi, in sintesi, gli elementi più importanti che emergono dalla prima edizione di About Music & Co. | The Contest, il concorso per giovani musicisti e dj, organizzato dal centro culturale internazionale The Slow Side, da Free Music Foundation e da Radio Albatro, con la collaborazione del Teatro della Rosa e Passage: bdm.

Quattro giorni dal sapore antico, con la musica al centro di tutto ed il risultato è stato davvero importante e coinvolgente, attraverso l’elaborazione e la produzione di un format unico per questo genere di manifestazioni, format che ha voluto sottolineare la centralità della musica nei confronti del resto.

Per quasi un’ora e in diretta radiofonica, seguiti in totale da più di 1.800.000 ascoltatori, i musicisti – che fossero band o singoli – hanno proposto i loro brani, sono stati intervistati e hanno parlato delle loro ispirazioni e aspirazioni, confrontandosi continuamente con i valutatori. Insomma, un vero e proprio focus sugli artisti presenti.



Per la categoria musicisti, il primo posto è andato alla band pesarese High For This che si aggiudica la produzione di un videoclip, la registrazione in studio e la promozione di un brano, o (teaser, interviste, grafica, ecc..) e l’organizzazione di 3 concerti. Gli High For This nascono nel 2022 dall’incontro di ragazzi uniti da una profonda passione per la musica ed è formato da Riccardo Tamburini alla voce, chitarra e basso, Ilaria Bernacchia alla voce, Francesco Sinelli alle chitarre e tastiere, Davide Briglia alla chitarra, Francesco Paolini al basso e Luca Cosenza alla batteria.

La band non si limita però al pop: i membri esplorano anche il pop-punk, portando sul palco canzoni delle principali band del genere, come Green Day e Arctic Monkeys. La band inoltre sperimenta arrangiamenti originali.

Il secondo posto va alla cantautrice e musicista pesarese Veri all’anagrafe Veronica Forlani, classe 2003 che si aggiudica la produzione di un videoclip, la produzione di un teaser e l’organizzazione 2 concerti

Veri inizia a studiare canto nel 2015 avvicinandosi anche alla chitarra e al piano, dal 2019 studia Canto Jazz al Conservatorio Rossini di Pesaro e nel 2020 comincia a scrivere e produrre i suoi primi brani (nel 2023 inizia a pubblicarli). L’idea della sua musica è quella di unire sonorità elettroniche e moderne e raccontare di sensazioni ed esperienze umane utilizzando numerose immagini, affinché ognuno possa trovarne un’interpretazione.

Per ABOUT MUSIC & CO. | THE CONTEST si è avvalsa della collaborazione col chitarrista pesarese Giacomo Arcangeli, già vincitore dei concorsi “Chitarra Verde” di Siena e “Riviera della Versilia” di Camaiore.

Il terzo posto se lo aggiudica il jazzista Mark Jelli, al secolo Marco Gelli, che vince la produzione di un teaser promozionale e l’organizzazione di un concerto. Viene dalla provincia di Forlì e nutre un profondo interesse per i linguaggi della musica contemporanea, curioso di sapere come la musica elettronica abbia forgiato percorsi innovativi per l’improvvisazione. È autore del progetto After Fredo, la cui dimensione musicale può essere definita glitchy-acoustic, una serie di pulsazioni atmosferiche ispirate dalla Club Culture Europea per sviluppare un linguaggio stilistico autentico. L’album “.dopo” è il primo capitolo di questo progetto, progetto in cui le concepite in chiave elettronica, incontrano una sezione ritmica completamente acustica. Nel 2023 sono stati pubblicati due singoli (etichetta WoW Records), ora disponibili su tutte le piattaforme streaming.

Per la categoria dj, vince Tambu, all’anagrafe Matteo Tamburinelli, dj pesarese che si aggiudica un contratto per cinque serate. Classe 2001, il suo sentimento per la musica si manifesta sin da bambino, suonando a casa pianola, batteria e soprattutto in una preferenza nell’ascolto di musica elettronica. Tutt’ora produce, suona e ascolta generi musicali come house, tech house, deep tech, minimal e techno e negli ultimi anni iniziano ad arrivare grandi occasioni in locali della riviera romagnola e in tutta la provincia di Pesaro.

Due premi speciali arrivano da Ciro Saragnese e Roberta Minchillo di Radio Albatro: il premio Miglior Brano Radiofonico, va a Nibo, con il suo singolo ‘ALICANTE’, mentre il premio Miglior Interprete Femminile se lo aggiudica Veri.

Una piccola ma significativa novità, strutturata in corso d’opera, è relativa alla classifica: non ci sono più le classifiche di categoria, ma solo quarti posti e questa variazione permette di dare un maggior numero di premi, che consistono in tre concerti per i seguenti artisti: Magadan, all’anagrafe Daniele d’Adamo, autore e compositore di Conversano BA, Ceniza, alias Davide Mauro di Napoli, le rock band di Rimini e circondario Sound Check, composta da Matteo Catrani, Gaetano Valentini, Mirco Ventaloro e Rain Taylor, con Katia Giannini, Luca Della Pasqua, Alessandro Volanti, Davide Pazzini, Nibo, alias Nicolò Gorza, attore e autore riminese accompagnato chitarra da Filippo Alessandri, Samuele Lucà, giovanissimo cantautore e musicista di San Clemente RN.

«I musicisti presenti alla fase finale sono considerati tutti vincitori – dicono in coro gli organizzatori del concorso – e non è semplice retorica, ma il concorso è davvero particolare e un poco si allontana da quelli che sono gli eventi simili, anche e solo nella modalità delle audizioni e nella struttura dei premi. Sono stati valutati diversi elementi, la parte artistica e musicale attraverso le valutazioni di Mauro Mussoni, Monica Boschetti, Simone Cossignani per la sezione musicisti e Greenarea per la sezione dj, la parte scenica e di presentazione con Gianfranco Gori, la parte radiofonica, con Roberta Minchillo e Ciro Saragnese di Radio Albatro e la parte organizzativa con Franco Fabbri di The Slow Side».

Un plauso particolare va a Linda Centini e Alessandro Roselli, direttori della Free Music Foundation e direttori artistici del contest, che aggiungono «Sono stati giorni bellissimi, giorni nei quali abbiamo ascoltato ottima musica, coinvolgente, complessa e davvero particolare, ci siamo confrontati con i musicisti presenti e, talvolta, ci siamo commossi e, al contempo, abbiamo conosciuto persone splendide che amano il loro lavoro, la loro arte e la loro musica. Insomma, non ci resta che continuare, salutarci e darci appuntamento a settembre 2025».