Pesaro, 100 nuove piante e arbusti al foro boario di Santa Maria dell’Arzilla

PESARO – Sono quasi 100 le nuove piante, e arbusti, per un valore di quasi 3.000 euro, che sono stati piantumati nello spazio verde del foro boario di Santa Maria dell’Arzilla grazie all’accordo di collaborazione tra Comune di Pesaro e “Circolo il Ragusello” siglato nell’ambito della Campagna nazionale Festa dell’Albero di Legambiente anche partner del progetto Life Terra grazie all’iniziativa del Consiglio del Quartiere 3.

«Siamo davvero felici di questa iniziativa che ci permette di cogliere l’opportunità data da un progetto nazionale e trasferirla in un luogo centrale per la socialità dei nostri borghi: la “piazza” di Santa Maria dell’Arzilla, per tutti “la pista”, frequentatissima da famiglie, giovani e anziani soprattutto con la bella stagione» spiega il sindaco Andrea Biancani nel tagliare il nastro nell’area (insieme tra gli altri, ai piccoli dell’Asd Polisportiva Arzilla) che da oggi accoglie i 30metri di siepi, i 2 salici piangenti e le altre piante che hanno sostituito gli alberi malati presenti nel foro, «che renderanno l’area più accogliente e sicura – sottolinea -. L’intervento, permette di favorire la crescita del verde urbano e del patrimonio arboreo del territorio e migliorare la gestione e fruizione sostenibile di questo spazio verde la cui difesa incide sulla qualità della vita di tutti noi, sul paesaggio, sul microclima e sulla biodiversità. Il pianeta, e la nostra città, per vivere meglio, hanno bisogno di alberi».

Il sindaco Biancani lo aveva annunciato già in campagna elettorale, presentando le sue “7 sfide per una città futura più bella, vivibile, sicura e accogliente”, tra cui quella per la tutela dell’ambiente: «Vogliamo una città più verde – aveva detto -, con più alberi e aree verdi più curate. Non è solo una questione estetica, ma di vivibilità della città. Il riscaldamento globale e gli eventi climatici di questi ultimi anni ci stanno insegnando quanto sia importante per la nostra salute e quella del pianeta, vivere in città sempre più verdi». Per questo «dobbiamo aumentare piante e arbusti negli spazi pubblici, della socialità, nei luoghi urbani in cui i pesaresi si ritrovano» aggiunge oggi.

Soddisfatta anche la presidente del Quartiere 3 “Colline e Castelli”, Francesca Tommasoli: «È una bella giornata per Santa Maria dell’Arzilla; con queste piantumazioni diamo risposta a una richiesta presentata da tempo dal Quartiere; è anche un primo passo verso il lavoro di ristrutturazione complessiva dell’area con il rifacimento della pista polivalente».

L’ex foro boario ospita alberi di acero platanoide, albero di Giuda, peri da fiore e liquidambar così come arbusti di laurus nobilis e fillirea, messi a dimora dal vivaio Garden Plan che ha sostenuto anche le spese per il cartello informativo di questo “luogo del cuore”. Sono annaffiati da un impianto di irrigazione a goccia per contenere i consumi di acqua. Rosaria Cipolletta, presidente Legambiente “Circolo il Ragusello” di Pesaro aggiunge: «L’area, rinnovata, sarà sede di eventi formativi e attività ludiche e di sensibilizzazione. Legambiente farà come sempre la sua parte per promuovere pratiche di rimboschimento sostenibili, fornire alle piante tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere e sopravvivere applicando pratiche di gestione sostenibili».

Le piante saranno curate anche dai Volontari del Verde «che ringraziamo per mettere a disposizione il proprio tempo libero per curare il territorio» sottolineano Biancani e Tommasoli.