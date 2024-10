Pedemontana, Vitri (Pd): «La Regione rinvia al 2032 il tratto Serra, Frontone, Cagli. Inaccettabile»

PESARO – Pedemontana, lavori in dubbio. La consigliera Pd Micaela Vitri esprime alcune perplessità: «Gli annunci dell’Assessore Baldelli, con tanto di foto entusiasta insieme a sindaco e assessora di Cagli, sulla Pedemontana non promettono invece nulla di buono. C’è un annuncio sui fondi senza ancora nessuna chiarezza sul progetto definitivo. Non solo le promesse sembrano illusorie – spiega – ma addirittura l’assessore decide di perdere tempo rinviando al 2032 il tratto Serra, Frontone, Cagli. L’impressione è che stia giocando con le strade, modificandole a proprio piacimento, per farle passare davanti “casa propria” a Pergola».

Vitri prosegue: «Abbiamo sentito prima di un finanziamento di 40 milioni di euro destinati alla realizzazione a stralci del tratto Fabriano Cagli, senza specificare in dettaglio. Questi interventi sarebbero solo da Fabriano a Serra? Non si fa nessun cenno a prolungamenti fino a Cagli. In un secondo passaggio dell’annuncio si parla di 40 milioni di euro per tratti di Cagli, ma questo ambiguo spot maschera in realtà la sola possibilità di realizzare la “bretella” Cagli Acquaviva entro il 2027. Non si capisce perchè bisogna rimandare all’Anas, dopo il 2032, la progettazione completa e il finanziamento della Serra Sant’Abbondio-Cagli, quando esiste già un progetto del 2016, dettagliato molto attentamente dall’Ingegnere Paccapelo per la Provincia di Pesaro-Urbino.

Durante la seduta consiliare del 5 luglio 2022 avevo presentato un’interrogazione per sapere se intendessero finanziare il progetto definitivo del tratto stradale Sassoferrato-Cagli e quali fossero i tempi per il finanziamento del progetto definitivo e l’inizio dei lavori. Non a caso, la risposta dell’Assessore al tempo fu molto vaga senza annunciare alcun dettaglio».

Vitri chiude. «L’assessore sbandiera strategie importanti per il tratto completo da Fabriano a Cagli sapendo di gettare nuovo fumo negl’occhi ai cittadini, quando ha già deciso di deviare la Pedemontana, come già dichiarato in precedenti conferenze e successivi articoli di stampa insieme ad Acquaroli. Il rinvio al 2032 del tratto Serra- Frontone- Cagli è inaccettabile per il territorio, che dovrà accontentarsi della sola “bretella” da Cagli Est al Bivio Acquaviva Frontone. La giunta Acquaroli Baldelli -conclude Vitri – ha avuto fondi senza precedenti nella storia delle Marche e avrebbe già potuto concludere la Pedemontana grazie al progetto già pronto dal 2016».