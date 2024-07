Nuova rete idrica, Marche Multiservizi al lavoro a Cagli e Macerata Feltria

Due cantieri per realizzare oltre 2 km di tubature di ultima generazione per la distribuzione di acqua

CAGLI – Marche Multiservizi continua ad investire per rinnovare la rete idrica del territorio ed offrire ai cittadini un servizio sempre più moderno ed efficiente. La prossima settimana in particolare partiranno due importanti cantieri, inseriti nel Piano degli investimenti AATO n.1 Marche Nord, nei territori di Macerata Feltria e Cagli.

Cagli-Acqualagna. L’intervento riguarderà il tratto di rete idrica che si sviluppa dal serbatoio Antiata nel Comune di Cagli al serbatoio Frena nel Comune di Acqualagna. Verranno sostituite le tubazioni di adduzione e di distribuzione, ormai obsolete, con nuove condotte in ghisa di ultima generazione con un rivestimento specifico per acqua potabile per uno sviluppo complessivo di oltre 1,7 km. Un investimento, di circa 450.000 euro, che consentirà di risolvere il problema delle frequenti rotture che si verificano in zona e di dare risposta al tema della non limpidezza dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti di alcune utenze ubicate nei Comuni di Cagli e Acqualagna a causa, appunto, della vetustà delle condotte. I lavori, che avranno una durata stimata di 3 mesi, verranno eseguiti cercando di limitare il più possibile i disagi per i residenti, le attività economiche e riducendo l’impatto sulla viabilità della zona.

Macerata Feltria. Un altro cantiere di Marche Multiservizi che partirà la prossima settimana è quello lungo la via Provinciale Feltresca a Macerata Feltria. In questo caso verranno realizzate circa 500 metri di nuove tubazioni più performanti di quelle attuali. Anche in questo caso l’investimento, che si aggira intorno ai 210.000 euro, contribuirà a risolvere il problema delle frequenti rotture che si verificano nella zona.

«Continuiamo ad investire per rinnovare le infrastrutture idriche e fognarie del territorio servito: questi due cantieri si inseriscono in un quadro di interventi strategici che ha l’obiettivo di garantire migliore performance dal punto di vista della durata delle infrastrutture e della tenuta idraulica consentendo un efficientamento del servizio – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Solo nel 2023 abbiamo investito 16,3 milioni di euro per ammodernare ed efficientare il sistema idrico nel territorio servito. A questi poi vanno aggiunti gli interventi di somma urgenza realizzati per l’alluvione del 2022 nei cinque Comuni colpiti. E nel 2024 realizzeremo tanti interventi sull’idrico anche grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr che genereranno un investimento straordinario di oltre 27 milioni».