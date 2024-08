Pesaro, la notte di San Lorenzo si illumina con 1000 candele e 20 quintali di cera. Ecco il programma

10 chilometri di costa accesi da “Candele sotto le stelle”. Biancani: «Concediamoci una serata tutti in bianco, romantica, in spiaggia»

PESARO – La notte di San Lorenzo, la notte della X edizione di “Candele sotto le stelle”. La manifestazione in programma sabato 10 agosto, è pronta a illuminare i 10 km di lungomare tra Pesaro e Gabicce Mare, passando per il borgo di Gradara, con la luce di migliaia di fiammelle, con cene sulla sabbia, dress code rigorosamente bianco, per uno spettacolo unico, divertente ed emozionante.

«Siamo pronti a vivere una tra le iniziative più popolari dell’estate – aggiunge Biancani – che, oltre ad essere apprezzatissima dai turisti, si conferma tra gli eventi imperdibili per i pesaresi, che si preparano vestendosi a tema e organizzano per tempo per vivere al meglio, e in prima persona, la festa e la magia di “Candele sotto le stelle”. Un appuntamento che è necessario promuovere sempre più per consolidarlo a punto di riferimento nel calendario estivo. Per l’edizione 2024, nel farlo, avremo il prezioso sostegno di Confcommercio che supporterà lo svolgimento e la promozione dei 10Km di iniziative insieme ai Comuni di Gabicce Mare e Gradara, due città che insieme a Urbino e Fano rappresentano le località turistiche più conosciute della nostra riviera».

Daniele Vimini, vicesindaco assessore al Turismo di Pesaro sottolinea: «Siamo molto felici di mantenere l’assetto “spalmato” sui 3 Comuni che hanno lavorato alla strategia di promozione e valorizzazione del brand Riviera del San Bartolo per questo evento che rimane tra quelli con più richiamo. Vimini presenta l’ingresso di Confcommercio Marche Nord come organizzatore, «A conferma di una collaborazione già rodata per eventi di rilievo come la Korean Week e che è particolarmente preziosa per il suo apporto di rete interprovinciale che consegna ai 3 Comuni». Dal vicesindaco anche «un ringraziamento alla Protezione civile, al Centro operativo comunale e alla Capitaneria di Porto: la sicurezza e l’armonia di un evento che si svolge in 10Km di costa richiedono un presidio e una facilitazione dei percorsi ingenti che sono sempre stati garantiti».

L’evento più magico dell’estate, giunto alla X edizione, sabato 10 agosto toccherà i 3 comuni marchigiani, con appuntamenti, spettacoli, menù ad hoc e tanta musica, dal tramonto all’alba.

Matteo Sanchioni, vicesindaco sottolinea che Gabicce Mare «ha subito rinnovato la sua presenza a “Candele sotto le stelle” che dimostra la forte sinergia attivata con Pesaro e Gradara e che si conferma tra gli appuntamenti più richiesti dai turisti che non vedono l’ora di vestirsi di bianco» e che potranno assistere ai 2 concerti in programma nella serata, «quello della marching band Sailors March Band che terminerà il suo concerto itinerante nella piazza del Municipio e quello Lorenzo Giagnolini e Sara Scola che si esibiranno davanti al Mississippi con le “Note sul mare”, una coreografia davvero suggestiva

Presente all’appello «con orgoglio» anche la romantica Gradara, come spiega l’assessora Angela Bulzinetti. Per “Candele sotto le Stelle” il borgo di Paolo e Francesca s’illuminerà interamente e il giardino della Rocca «accoglierà il pic-nic anni ’20 in cui sarà possibile gustare un drink dell’epoca, osservare le stesse e gustare il pacchetto di prodotti tipici curato da Gradara Innova, possibilmente vestiti in bianco e con lo stile dell’epoca e portando con sé un telo dello stesso colore».

«La notte di “Candele sotto le stelle” sarà una bellissima esperienza da vivere e da riportare ad amici e conoscenti di ritorno dalle vacanze nei nostri luoghi – aggiunge Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord – a cui siamo felici di contribuire organizzativamente, così come facciamo per altre iniziative legate alla vita turistica della città e del territorio. Lo facciamo ad esempio con gli “Itinerari della bellezza” e la loro programmazione condivisa con i 26 Comuni partecipanti ma anche con il nostro supporto a Pesaro 2024, appuntamento straordinario che ci vede in prima linea. Ringrazio Paolo Bargnesi, referente di Confcommercio per l’iniziativa e Pesaro Village».

Lorenzo Montesi, presidente Pro Loco e Federico Malaventura, responsabile dell’evento per la Pro Loco di Candelara, spiegano:«Prontissimi a scendere “in spiaggia” per contribuire a rendere ancora una volta speciale uno tra gli eventi più importanti della riviera, in grado di far sognare e di unire tra splendidi Comuni». Saranno proprio i circa 50 volontari della Pro Loco a consegnare il Kit con le t-shirt ufficiali dell’evento, i 20 i quintali di candele e i supporti in vetro riutilizzabili ai circa 80 stabilimenti balneari coinvolti e a sistemare i 1000 paletti che «creeranno un allestimento suggestivo, unico, elegante, che in piazzale della Libertà celebrerà l’anno di Pesaro 2024».

La stessa piazza accoglierà, alle 22.30, il concerto dell’amata Mirko Casadei Big Band.

«E noi non vediamo l’ora – assicura Mirko Casadei -. Saremo presente con una formazione speciale di 12 elementi, per celebrare un anno speciale. Tanto che abbiamo deciso di ribattezzare la serata come “Gran ballo d’estate”. Saremo in un luogo dove solitamente si balla e faremo di tutto per far scatenare – e innamorare – tutti i presenti a una serata che si svolge nel cuore dell’estate, insieme alla musica e allo spettacolo di “Romagna mia”».

Ci si potrà muovere in bici ma anche grazie alla Navetta gratuita del San Bartolo, che effettua 6 corse quotidiane da Pesaro a Gabicce Mare (anche con percorso di ritorno; ultima corsa è alle ore 22).

PROGRAMMA

PESARO

Ore 22.30 piazzale della Libertà

Balamondo – Gran ballo d’estate, concerto della Mirko Casadei Big Band per i 70 anni di vita della canzone ‘Romagna mia’, pezzo storico inciso nel 1954.

GABICCE MARE

ore 21:00 – Lungomare C. Colombo Concerto itinerante della Sailors March Band

ore 21:30 – Mississippi Concerto “Note sul mare” con Lorenzo Giagnolini e Sara Scola

GRADARA

20:30-23:30 – Rocca di Gradara

Pic-nic notturno e musicale alla rocca. Animazione musicale a cura di Tamimò trio.

Il borgo di Gradara brillerà d’infinite fiammelle naturali che renderanno le vie e la Rocca ancora più romantici e con un particolare sapore retrò. La Rocca demaniale ospiterà il cuore dell’evento, invitati dall’Ingegner Umberto Zanvettori, proprietario del maniero negli anni Venti del Novecento, ad un suggestivo picnic con dress code total white o anni ’20; musica jazz e drink dell’epoca con possibilità di prenotare una cena da consumare sdraiati sotto le stelle (a cura de “Il Giardino Segreto”).

Entrata gratuita con prenotazione obbligatoria e info cena da asporto: Ufficio IAT Gradara 0541-964673 (interno 1) o Whatsapp 331-1520659.