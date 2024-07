Caldo afoso, le farmacie comunali di Pesaro scontano del 20% alcuni integratori

PESARO – Le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare del gruppo Aspes in prima linea nella lotta contro il caldo. Anche quest’anno, infatti, le farmacie della società di servizi pesarese aderiscono alla campagna “Proteggiamoci dal caldo” promossa dal Ministero della Salute e, oltre a contribuire alla diffusione di informazioni utili per sfuggire all’afa, applicano uno sconto del 20% su alcuni integratori a marchio Farmaciecomunali.it. Si tratta di integratori a base di magnesio e potassio ma anche di aminoacidi utili per contrastare gli effetti delle alte temperature.

L’obiettivo della campagna sostenuta dalle farmacie comunali del gruppo Aspes è duplice: prevenire i danni causati dalle elevate temperature, individuando azioni di protezione per tutti, soprattutto i più fragili, ed informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore nel proprio territorio (i bollettini giornalieri sono disponibili sul sito www.salute.gov.it), in modo che possano prendere adeguate precauzioni. Ciò vale anche per gli animali domestici. Per questo, ogni farmacia esporrà locandine in cui sono elencate le dieci regole utili, diffuse dal Ministero della Salute, per difendersi dal caldo.

«Si tratta di comportamenti semplici e di buon senso – ha detto Luca Pieri, presidente di Aspes spa, durante la conferenza stampa nella farmacia Zona Mare di Pesaro – come per esempio evitare di uscire nelle ore più calde, proteggersi in casa e nei luoghi di lavoro, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, seguire sempre un’alimentazione corretta, fare attenzione alla conservazione degli alimenti, vestirsi con indumenti di fibre naturali che garantiscano la traspirazione, proteggersi dal caldo in viaggio, fare attività fisica nelle ore più fresche della giornata e offrire assistenza alle persone più esposte al rischio e ricordarsi sempre di proteggere gli animali domestici. Le farmacie comunali, oltre ad aderire alla campagna informativa, applicheranno anche uno sconto speciale del 20 % sugli integratori a base di magnesio e potassio. L’ennesima dimostrazione di quanto le farmacie comunali, pur operando in un mercato economico libero, non dimenticano la finalità sociale alla base della propria attività».

«L’obiettivo dell’iniziativa è senz’altro quello di informare e tutelare i cittadini – ha spiegato Oscar Del Vecchio, responsabile farmacie del gruppo Aspes – ma anche incentivare l’utilizzo di integratori e sali minerali necessari per reidratarsi, ritrovare energia e proteggere l’organismo dalle conseguenze deleterie del grande caldo. Si tratta, dunque, di una strategia ben precisa pensata per proteggere la salute di tutti, innanzitutto quella degli anziani e delle persone fragili».

Da ricordare, inoltre, che nelle farmacie comunali del gruppo Aspes è possibile misurare gratuitamente la pressione e avere accesso a servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio.

Ecco l’elenco degli integratori scontati:

Magnesio e potassio complex 20 bustine, Farmaciecomunali.it

Magnesio e potassio sinergy 20 bustine, Farmaciecomunali.it

Magnesio e potassio 120 caramelle gommose, Farmaciecomunali.it

Mag Total con magnesio, polvere 300 gr, Farmaciecomunali.it

Amino sport 20 bustine a base di aminoacidi, Farmaciecomunali.it