Pesaro, tornano i mercoledì di via Passeri tra concerti e negozi aperti

La storica via del centro e i commercianti uniti per un'estate all'insegna delle iniziative culturali e dello shopping

PESARO – A Pesaro tornano i mercoledì di via Passeri. A partire dal prossimo 12 giugno, per tutta la durata della stagione estiva verrà realizzata l’iniziativa “I Mercoledì di via Passeri“, un palinsesto di eventi, aperture straordinarie e animazione musicale a partire dall’ora dell’aperitivo, con area pedonale.

I negozi resteranno aperti, i ristoranti usufruiranno dello spazio pedonale per disporre tavoli all’aperto per godere di concerti e perfomance dal vivo. Il Museo Nazionale Rossini organizzerà su prenotazione visite guidate in orario serale oltre a laboratori a tema. La Biblioteca S.Giovanni darà vita a un intenso calendario di laboratori di lettura e presentazioni all’aperto in orario serale, sia presso il giardino limitrofo che all’interno dello storico cortile di Palazzo Antaldi in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.



Anche il Museo Archeologico Oliveriano arricchirà il palinsesto della rassegna con l’apertura serale dalle 21 alle 23 dal 15 giugno al 15 settembre. In quella che è la Capitale della Cultura 2024 e la città della musica per eccellenza, non mancherà l’alternarsi di band di musica dal vivo, tra repertorio classico e varie declinazioni del genere jazz.



La prima serata del 12 giugno la manifestazione si aprirà con il P.J.C Trio Jazz, Jean e Ivan Gambini rispettivamente sassofono e batteria con Maya Ivanova al piano.

Serata speciale sarà dedicata sabato 20 luglio al vino naturale in collaborazione con l’associazione Connubio Di Vino, degustazioni itineranti con produttori e cantine da tutta Italia.

La giovane Associazione di promozione sociale – Centro commeciale naturale via Passeri – riunisce i commercianti, i ristoratori e gli artigiani di Via Passeri. L’obiettivo dell’associazione è far riscoprire ai cittadini e far conoscere ai turisti la nuova vita e le tante eccellenze di una delle principali e storiche arterie di congiunzione tra Porta Rimini e il centro storico della città, in un tratto denso di luoghi importanti, simbolo della cultura pesarese, dalla Biblioteca S.Giovanni, alla Chiesa di S. Giovanni, il Museo Nazionale Rossini, il Museo Archeologico Oliveriano e il Teatro.



Un percorso denso di cultura grazie anche ai tanti artigiani, designer, commercianti, botteghe e ai piccoli ristoranti, enoteche e drink bar che con concept nuovi e di qualità stanno rendendo Via Passeri il nuovo food district pesarese.