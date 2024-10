Pesaro, secondo caso di Dengue: disinfestazione in via Rovereto

PESARO – Secondo caso di Dengue. Il Comune fa sapere che, a seguito della segnalazione di Ast di un secondo caso di dengue in zona mare a Pesaro, questa notte dalle ore 4.30 e fino al termine del trattamento (previsto intorno alle ore 6.00) di giovedì 10 ottobre, Aspes effettuerà interventi di disinfestazione anche in viale Rovereto e nelle vie limitrofe.

Il nuovo intervento, va ad aggiungersi a quello già programmato per le ore 3 di questa notte e previsto per il caso di dengue in viale Napoli. Il nuovo trattamento avrà un raggio di circa 300 metri (100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza). Nel complesso l’area interessata dalla disinfestazione di questa notte comprenderà le seguenti strade: via Amalfi, viale Battisti, calata Duilio, via Da Vinci, viale dei Partigiani, via della Sanità, via Genova, via Gorizia, via Grado, viale Marconi, Monfalcone, viale Napoli, via Paterni, via Pisa, via Pola, via Renzoni, viale Rovereto, strada Tra i due porti, viale Trento, viale Trieste, via Tripoli, viale Venezia.

Dal pomeriggio verranno affissi volantini informativi nelle vie interessate. La ditta incaricata da Aspes proseguirà con l’intervento adulticida e larvicida anche nei giorni a venire (in condizioni meteorologiche avverse sarà posticipato).

All’interno della zona indicata, i cittadini dovranno adottare misure (analoghe a quelle già adottate negli anni scorsi) volte a evitare possibili punture di zanzara tigre ed evitarne la proliferazione e riportate nell’ordinanza n. 2235 del 09/10/2024.

Per precauzione, si suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Il Comune riporta inoltre le indicazioni utili per i proprietari di cani e gatti a cui si raccomanda, durante il trattamento, di: chiudere le finestre e non lasciare gli animali all’esterno; rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli (fuori o dentro le cucce); togliere le ciotole destinate a cibo e acqua e reimmetterle dopo 6 ore successive al trattamento.