Nuovo ospedale Pesaro, Biancani: «Lavori entro il 2024? Una presa in giro della Regione»

PESARO – Nuovo Ospedale, nuove polemiche. Dopo l’annuncio dell’assessore Regionale Francesco Baldelli sull’affidamento della gara di progettazione, il consigliere Biancani evidenzia alcuni aspetti.

«È l’ennesimo annuncio proprio prima delle elezioni. Mi preme precisare che ad essere stato assegnato è il progetto di fattibilità tecnico-economica, non il progetto esecutivo e i lavori. Dato per certo che fra 4 mesi verrà presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica poi occorrerà fare un’altra gara per scegliere chi farà il progetto esecutivo e i lavori. È possibile avviare i lavori entro il 2024?

A meno che non si sappia già chi farà il progetto esecutivo e i lavori, non penso che un qualsiasi studio tecnico o impresa non abbia bisogno di un po’ di tempo per fare un progetto esecutivo o per avviare realmente il cantiere. L’ennesima presa in giro. Purtroppo ormai ci siamo abituati».

Il Dem chiude: «Ovviamente se mi sbaglio sono contento. Mi auguro che i lavori partano quanto prima. Addirittura, nonostante si sappia da oltre 2 anni che era necessario spostare tutti i servizi legati alla salute mentale e il corso di laurea in Infermieristica, si stanno facendo adesso i bandi per trovare una nuova sede in grado di accogliere oltre 100 posti letto. Ricordo che un progetto c’era già, per un ospedale nuovo da oltre 600 posti letto. Progetto cestinato e rifatto con un ulteriore costo di circa 18 milioni di euro, per una struttura molto più piccola».