Montecosaro, rapina all’autogrill con una tanica di plastica: rapinatore in fuga

Si tratta del terzo colpo messo a segno in autogrill in poche settimane. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza

MONTECOSARO – Entra nell’autogrill con il volto travisato e minaccia la dipendente alla cassa, tenendo in mano una tanica e dicendo che dentro c’era dell’acido. Rapina oggi, all’alba, nell’autogrill in superstrada, a Montecosaro. L’allarme è scattato intorno alle 6 quando l’uomo, da solo, è entrato nell’attività commerciale e ha minacciato la cassiera, facendosi consegnare il denaro che si trovava custodito in cassa: circa 400 euro. Poi è scappato via, passando per i campi circostanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, al lavoro per individuare il rapinatore solitario.

Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che abbia avuto un complice. Si tratta della terza rapina in autogrill in poche settimane. Il primo episodio risale al 22 agosto, nel mirino era finito l’autogrill di Montecosaro, in superstrada, direzione mare. L’altro, invece, risale alla settimana scorsa, in una stazione di servizio a Tolentino, in contrada Rancia.