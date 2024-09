Civitanova Marche, topi d’appartamento fanno irruzione in casa: sparito tutto l’oro

Il furto è stato messo a segno in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Hermada

CIVITANOVA MARCHE – I proprietari escono di casa per un paio di ore e i topi d’appartamento ne approfittano: spariscono i gioielli in oro. Il furto è stato messo a segno in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Hermada, non lontano dal centro di Civitanova Marche. È accaduto sabato sera, intorno alle 20.30, quando i proprietari sono usciti. Qualcuno si è intrufolato nell’abitazione, passando per le grondaie.

Una volta in casa, i ladri, indisturbati, hanno messo a soqquadro le varie stanze dell’abitazione, sperando di trovare oggetti di valore. E sono riusciti a scovare l’oro, portando via bracciali, collane e anelli. Al loro rientro i padroni di casa hanno trovato l’amara sorpresa. Qualcuno aveva ripulito l’appartamento di tutto l’oro e i gioielli custoditi in casa. Indagini in corso da parte della polizia.