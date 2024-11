Civitanova, lo spettacolo della mezza maratona in centro: assegnati i titoli italiani

I titoli sono stati assegnati questa mattina, (3 novembre), in occasione dei Campionati italiani di mezza maratona. Il sindaco Ciarapica. «Opportunità straordinaria per celebrare il valore dello sport»

CIVITANOVA MARCHE – Pietro Riva (Fiamme Oro) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini) sono i campioni italiani di mezza maratona. I titoli sono stati assegnati questa mattina, domenica 3 novembre, in occasione dei Campionati italiani di mezza maratona, organizzati a Civitanova Marche dall’Atletica Civitanova. Una bella mattinata di sport, animata da oltre 700 atleti provenienti da varie regioni d’Italia e da tanto pubblico, fermo ad attendere il passaggio degli atleti per le vie del centro. Per quanto riguarda la gara, ecco il podio maschile: Pietro Riva (Fiamme Oro) ha tagliato per primo il traguardo in 1 ora, 2 minuti e 47 secondi, secondo posto per Joseph Kimeli Kimutai (1 ora, 2 minuti e 49 secondi), terzo posto per Nekagenet Crippa (1 ora, tre minuti e 7 secondi).

Per quanto riguarda la gara femminile prima Elvanie Nimbona, che ha fermato il cronometro a 1 ora, 11 minuti e 24 secondi. Dietro di lei Sara Nestola (1 ora, 12 minuti e 32 secondi) e terza Teresiah Kwamboka Omosa (1 ora, 13 minuti e 4 secondi). Tra gli Under 23, uomini, la spunta Nicolò Bedini in 1 ora, 4 minuti e 3 secondi, mentre tra gli Junior sale sul gradino più alto del podio Abrham Angino Carson Gotti Asado, con il tempo di 1 ora e 8 minuti. Per le Under 23 conquista il titolo italiano Aurora Bado in 1 ora, 15 minuti e 4 secondi, mentre per la categoria Juniores è Margerita Voliani, con il tempo di 1 ora, 18 minuti e 22 secondi.

«Aspettavamo da tanto questo evento, che stiamo organizzando da mesi e siamo felici e soddisfatti di questa giornata – ha detto Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova – C’era tanta gente a fare da pubblico, sul molo, sul lungomare, sul corso e in piazza, all’arrivo, complice la bella giornata: il meteo ci ha aiutato. Siamo felici di aver regalato alla città di Civitanova questo evento, che è andato in diretta streaming. Comprendo i disagi, ma era un evento importante, che aveva bisogno dei suoi tempi per l’organizzazione».

Il podio femminile dei Campionati Italiani di mezza maratona

«Salutiamo con entusiasmo tre giorni di eventi dedicati alla mezza maratona, una manifestazione nazionale che ha trasformato Civitanova Marche in un vivace palcoscenico sportivo, con oltre mille partecipanti che hanno invaso le nostre strade di energia e vitalità – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – È stata un’opportunità straordinaria per celebrare il valore dello sport, ma anche per far conoscere la nostra città a tantissime persone ed invitarle a tornare di nuovo. Un grazie va all’Atletica Civitanova e a tutti coloro che hanno preso parte e contribuito a rendere questa manifestazione un vero successo».