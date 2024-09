Civitanova Marche, lavori di asfaltatura in corso Garibaldi: ecco come cambia la viabilità

CIVITANOVA MARCHE – Inizieranno lunedì 30 settembre i lavori di asfaltatura in corso Garibaldi a Civitanova Marche. L’intervento, per un importo di 210mila euro, riguarderà il tratto compreso tra il Vialetto sud di Piazza XX Settembre e via Carnia. «Dopo il primo stralcio di viale Vittorio Veneto per il quale abbiamo già approvato il completamento – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica –, riqualifichiamo un’altra strada di Civitanova. Iniziamo con il primo stralcio, poi anche corso Garibaldi sarà asfaltato completamente. Nel frattempo – ricorda il sindaco – i lavori in contrada Piane di Chienti sono in via di ultimazione e altri cantieri stanno per partire».

I lavori di asfaltatura termineranno entro il 29 ottobre.

«Salvo imprevisti – annuncia il sindaco – riusciremo a riaprire la strada prima della scadenza».

La prima settimana sarà necessario interdire il transito veicolare per effettuare le opere di risagomatura della fascia centrale, quindi si provvederà alla chiusura di Corso Garibaldi in prossimità del Vialetto sud fino all’intersezione con via Piave, con convogliamento del traffico sui seguenti itinerari: Piazza XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele, Via Piave, Corso Garibaldi oppure Piazza XX Settembre, Vialetto Nord, Viale Matteotti, Via Santorre di Santarosa, Lungomare Piermanni.

Successivamente al periodo di chiusura sopra indicato, il transito veicolare su corso Garibaldi verrà garantito, mediante canalizzazione su corsia dedicata, ricavata nella porzione di sede stradale non occupata dai macchinari. Per quanto riguarda le strade perpendicolari che confluiscono su Corso Garibaldi, cioè Via Cavour, Via Mazzini, Via Isonzo e Via Carso saranno chiuse all’altezza dell’intersezione con Corso Vittorio Veneto in base all’avanzamento dei lavori con accesso consentito ai soli residenti. Per la durata dei lavori è vietata la sosta ambo i lati per tutto il giorno lungo tutto il tratto oggetto di intervento.