Fabriano: a zig zag lungo via Dante, denunciato un 40enne per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una segnalazione per uso di sostanze stupefacenti e la notifica di un Avviso orale. Sono questi i principali risultati al termine dei controlli disposti dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal maggiore Mirco Marcucci, durante il lungo ponte di Ferragosto in raccordo con le Stazioni presenti nei Comuni di competenza per prevenire qualsiasi tipologia di reato e far aumentare la percezione di sicurezza nei residenti. Pattuglie in strada a presidiare il centro città e non solo, insieme a militari in borghese nei luoghi di maggior frequentazione giovanile. E i risultati non sono mancati.

I controlli

Dopo aver disposto controlli straordinari, anche con l’ausilio di un elicottero, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno proseguito la loro azione con un servizio di pattugliamento nelle ore pomeridiane e serali. Attenzionata in modo particolare, via Dante, principale strada di accesso alla città. E nei pressi dei giardini pubblici Giardini Margherita è stato organizzato un posto di controllo, molte le auto controllate e persone identificate. Intorno alle 3 del mattino di sabato, un’automobile zigzagava in modo preoccupante, un potenziale pericolo per l’automobilista e per gli altri mezzi in transito. L’auto è stata prontamente fermata e il guidatore, un 40enne di Fabriano, è stato sottoposto all’alcoltest. Il risultato è stato inequivocabile: oltre 1.80 di concentrazione di alcol nel sangue, quasi 4 volte il limite massimo consentito. Il 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente, l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Qualche ora prima, a Genga, i carabinieri della locale stazione hanno fermato un 50enne originario di Napoli e residente in paese. Durante il controllo, l’uomo è apparso molto nervoso e insofferente. I militari lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, senza esito. Ma hanno deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione. Nel comodino della stanza da letto sono stati rinvenuti circa un grammo di hascisc e altrettanto di marijuana. L’uomo è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Infine, nella mattinata di sabato scorso, i carabinieri hanno notificato un Avviso orale a un 25enne, originario dell’Est Europa, residente a Fabriano, richiesto dai militari e accordato dalla Questura. Il giovane, che ha precedenti per reati contro la persona, ha violato il divieto di allontanamento da casa e si è reso protagonista di ubriachezza molesta. Da qui, la necessità del provvedimento di ammonimento.