Fabriano: un’uscita non autorizzata dagli arresti domiciliari, i carabinieri denunciano un 30enne

FABRIANO – Lascia l’abitazione nonostante gli arresti domiciliari, misura alla quale era stato sottoposto. I carabinieri della stazione di Fabriano, tra i cui compiti vi è anche l’accertamento del rispetto delle misure disposte dall’Autorità giudiziaria, non trovano a casa il 30enne nordafricano, residente in città, quando sono andati a controllare. Lo attendono e l’uomo, poco dopo, è stato visto camminare a piedi in direzione della propria abitazione. È stato fermato e gli è stato chiesto conto di questo suo allontanamento. Non ha saputo fornire alcuna spiegazione e, soprattutto, è stato accertato che non aveva avuto alcun permesso. Per questo motivo è stato denunciato per evasione. L’Autorità giudiziaria lo ha nuovamente posto agli arresti domiciliari, ma non si esclude un ulteriore inasprimento della misura cautelare. È stato questo uno dei servizi nei quali i carabinieri della compagnia di Fabriano sono stati impegnati nel corso degli ultimi giorni.

I controlli

Nei giorni scorsi, in pieno centro storico, esattamente in piazza del Comune a Fabriano, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, ha scorso un 30enne fabrianese che nel cuore della notte passeggiava a piedi. I militari hanno deciso di controllarlo. Accortosi della pattuglia, l’uomo ha accelerato il passo, tentando di imboccare una via laterale. Operazione non riuscita. È stato, infatti, raggiunto dai carabinieri che gli hanno chiesto di identificarsi. Scorgendo un malcelato nervosismo, i militari hanno perquisito il 30enne. All’interno della tasca dei pantaloni, è stata rinvenuta una bustina contenente mezzo grammo di hascisc. Per questo motivo, il 30enne è stato segnalato alla Prefettura di Ancona quale consumatore di sostanze stupefacenti. Infine, ad Arcevia, un 40enne ha urtato con la propria automobile alcuni mezzi in sosta. L’uomo, mentre era intento a controllare i danni avuti e fatti, non si è avveduto del sopraggiungere di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. I militari, constatate le buone condizioni di salute del 40enne, lo hanno invitato a sottoporsi al test dell’etilometro. Quest’ultimo si è rifiutato. È stato, quindi, denunciato per rifiuto dell’accertamento di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata posta sotto sequestro.