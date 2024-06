Maiolati, “(e)Venti d’estate”: si celebra Spontini, torna la Notte Celeste, si ride con Enzo Salvi

MAIOLATI SPONTINI – Seconda edizione della manifestazione “(e)Venti d’estate”, la rassegna estiva organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Maiolati Spontini, la Fondazione Gaspare Spontini e molte altre associazioni del territorio, che propone da giugno a settembre un variegato cartellone di iniziative che spaziano dalle celebrazioni di Spontini, nell’anniversario dei 250 anni dalla nascita del grande compositore, alle feste in piazza, dai concerti agli spettacoli, con un volto noto del cinema e della televisione come Enzo Salvi che garantirà divertimento e risate.

Gli appuntamenti sono stati illustrati, in una conferenza stampa, dal sindaco Tiziano Consoli, dal vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Sebastiano Mazzarini e dall’assessore all’Associazionismo Maria Ludovica Trillini.

Il sindaco Consoli ha parlato di una rassegna «con un programma ricco di iniziative, grazie al grande lavoro degli assessori e delle tante associazioni presenti nel nostro territorio. Una serie di eventi che vuole puntare alla valorizzazione del nostro borgo, dei luoghi spontiniani e di altri luoghi di rilievo come la Casa dell’olio e della biodiversità e, ovviamente, piazza Kennedy, cuore pulsante di Moie durante l’estate. La “Notte Celeste”, quest’anno potenziata con due giornate di festa e il supporto degli street food, vedrà nuovamente la chiusura al traffico auto e moto di via Risorgimento per consentire passeggio e intrattenimento fino a tarda notte alle tante persone che interverranno per conoscere le nostre realtà associative e le nostre attività commerciali». Il sindaco ricorda poi la moltitudine di eventi che saranno svolti nel capoluogo comunale: «una proposta divertente, innovativa, che rispetta la tradizione e valorizza le grandi potenzialità del nostro territorio».

L’assessore Mazzarini ha puntato l’attenzione sulle celebrazioni spontiniane e sulla valorizzazione del borgo di Maiolati. «Gran parte delle iniziative presenti in cartellone si svolgeranno nel capoluogo per evidenziare la centralità del nostro bellissimo borgo che vogliamo far rivivere e riscoprire in ottica turistica. In occasione dei 250 anni dalla nascita del Maestro molti eventi saranno rivolti alla riscoperta non solo delle opere musicali ma anche e soprattutto di quelle filantropiche. Un ringraziamento particolare alle bande, ai cori del Comune per aver risposto presente alla richiesta di organizzare eventi su Spontini che hanno saputo riempire con contenuti moderni e di qualità, così come alla Fondazione Gaspare Spontini, per aver elaborato una propria proposta culturale volta alla riscoperta dello Spontini filantropo».

L’assessore Trillini ha messo in evidenza come «la collaborazione con le associazioni e il coinvolgimento delle realtà del territorio abbiano avuto, anche quest’anno, un ruolo fondamentale nel predisporre un cartellone variegato, denso e pieno di novità. Partecipare a questi eventi significa sostenere le nostre associazioni, riconoscere il loro impegno e contribuire alla crescita del nostro tessuto sociale. In un periodo in cui spesso le distanze sembrano aumentare, questi momenti di incontro rappresentano un’opportunità preziosa per ritrovarci. Quest’anno troveremo nuovamente feste delle associazioni sportive Nimbus Moie e Clementina 2020, oltre alla Notte Celeste, per quanto riguarda la frazione di Moie, mentre a Maiolati Spontitni avremo la ormai storica Sagra del prosciutto e la Early Music Experience, novità del 2024 organizzata dall’Accademia Dorica. Non posso poi non ricordare l’appuntamento della “Festa con le stelle” alla Casa dell’olio».

Nel cartellone torna un evento che l’anno scorso ha riscosso molto successo, come la “Notte Celeste”, stavolta in due date, sabato 24 e domenica 25 agosto, che coinvolgerà associazioni, cittadini e attività commerciali, e si dà ampio spazio alla musica e alla comicità grazie allo spettacolo in piazza Kennedy, a ingresso gratuito come pure tutti gli altri eventi del cartellone, dell’attore e cabarettista Enzo Salvi.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti.

Si inizia sabato 22 giugno, alle ore 21, in piazza Santa Maria a Moie, con la Banda L’Esina che eseguirà il tradizionale concerto “Ouverture d’estate”, con un programma tutto dedicato al compositore maiolatese in onore dei suoi 250 anni dalla nascita. Il titolo è “Gaspare Spontini e il diario ritrovato”. Si alterneranno una voce narrante, quella di Simone Guerro, sui testi di Mirko Donninelli, e le note della banda, diretta dal maestro Samuele Faini.

Il sabato successivo, 29 giugno (ore 21), le note avranno come scenario il giardino della Casa Museo del capoluogo, con lo “Spontini’s Grand tour”. Il coro “Gaspare Spontini” presenterà un concerto dedicato al compositore, all’interno della rassegna, a cura dell’Assessorato alla Cultura,“Quelle notti al Museo”, che prevede l’apertura dalle ore 21 fino a mezzanotte della Casa Museo Gaspare Spontini (ingresso gratuito per i residenti).

Da mercoledì 3 luglio la festa si accende, letteralmente, a Moie, con l’apertura del chiosco Foko in piazza Kennedy e la festa, a base di musica e divertimento, a cura della Pro loco dal titolo “E-state con la Pro loco”.

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio si svolgerà la manifestazione “Le Moje in festa” organizzata dalla Nimbus Moie. L’associazione sportiva propone, sempre in piazza Kennedy, quattro giorni ricchi di eventi e momenti creativi per ogni età, dai più piccoli ai più grandi.

Sabato 13 luglio (ore 19), secondo appuntamento della rassegna “Quelle notti al Museo”, con il concerto spontiniano proposto stavolta dal Coro David Brunori.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio torna una classica del calcio e della solidarietà, la “24ore de le Moje”, organizzata dall’Azione Cattolica Moie.

Sabato 20 luglio (ore 21), ancora un evento nel Giardino Museo, a cura della Fondazione Gaspare Spontini che organizza una rappresentazione dal titolo “Il sogno spontiniano”, a cura della compagnia teatrale Res Humanae – la Barcaccia. Sul palco saliranno Emma Bellagamba, Claudia Buonanno (nel ruolo di Celeste Erard) e Dante Ricci. I testi sono firmati da Silvano Sbarbati mentre l’adattamento e la regia sono di Dante Ricci, con brani musicali scelti da Giovanni Brecciaroli.

A proporre un evento nello stesso suggestivo scenario del Giardino Museo sarà, il giorno successivo, domenica 21 luglio (ore 21), la Fondazione Pergolesi Spontini con “Rethinking Fernand Cortez” nell’ambito degli Spontini Days del Festival Pergolesi Spontini. Lunedì 22 luglio, alle ore 17,30, ad essere coinvolto sarà l’intero borgo di Maiolati Spontini, dove sempre la Fondazione intitolata ai due grandi compositori del territorio proporrà una caccia al tesoro musicale dedicata a “Il giovane Spontini”.

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 i riflettori saranno puntati su un altro luogo spontiniano: il Colle Celeste. Qui la Società Filarmonica Spontini presenterà, anche quest’anno, la “Sagra del prosciutto”, organizzata insieme all’associazione sportiva Maiolati Pianello United. Domenica 28 luglio, in via Erard, sempre nel capoluogo, si terrà la tradizionale Fiera di Sant’Anna.

Ad agosto si prosegue con la rassegna “Quelle notti al Museo”, sempre a cura della Società Filarmonica Gaspare Spontini che giovedì 1° (ore 19) eseguirà delle musiche spontiniane nel Giardino della Casa Museo per l’evento dal titolo “Aperitivo con i Maestri Coenen-Benigni”, protagonisti di un duo trombone-pianoforte. Sabato 3 agosto il Colle Celeste si trasformerà invece in una discoteca a cielo aperto, grazie alla Filarmonica Spontini che organizzerà un evento dal titolo “Sballando con dj Frons: musica anni ’70 e ’80 sotto le stelle del Colle Celeste”. Giovedì 8, alle ore 18, il Giardino Museo ospiterà invece un convegno, dal titolo “L’attualità di Spontini filantropo”, promosso dalla Fondazione Gaspare Spontini. L’ospite d’onore, introdotto dalla professoressa Emanuela Graciotti, sarà l’economista, saggista e giornalista Luigino Bruni. Nella stessa giornata, alle ore 20, al Colle Celeste, la stessa Fondazione organizza una cena sociale.

Venerdì 9, sabato 10, domenica 11 agosto un altro sito del capoluogo, la Casa dell’Olio e della Biodiversità, tornerà ad ospitare un altro appuntamento diventato ricorrente e molto partecipato: la “Festa con le stelle”.

Domenica 11 agosto, dalla mattina al tardo pomeriggio, il borgo di Maiolati vedrà tornare il “Ma.Spo festival”, che quest’anno parlerà di artigianato e sostenibilità con stand di artigiani e con laboratori ai quali saranno abbinati un convegno organizzato dal Gas (Gruppi di

acquisto solidale) nella Casa delle fanciulle e momenti di intrattenimento nelle vie del centro medievale. Da lunedì 12 a giovedì 23 agosto, ancora Maiolati Spontini capoluogo accoglierà i musicisti dell’Accademia dorica, che saranno protagonista dell’Early music experience.

Sabato 24 e domenica 25 agosto gli eventi si spostano a Moie dove, dalle 18 fino a tarda sera, andrà in scena la “Notte Celeste”, con lo spettacolo di chiusura affidato alla simpatia e alla comicità di Enzo Salvi.

Da venerdì 30 e fino a domenica 8 settembre, Moie torna ad ospitare una delle manifestazioni più longeve del Comune, la “Festa della pallavolo”, organizzata dalla società Clementina volley 2020.

Anche il mese di settembre sarà ricco di iniziative. Domenica 8 settembre, giorno del patrono Santa Maria, la piazza dell’abbazia romanica ospiterà un concerto della Banda Musicale L’Esina. Il giorno successivo si svolgerà la tradizionale fiera patronale.

Venerdì 13 settembre, ultimo appuntamento di “Quelle notti al Museo” con un concerto a cura della banda musicale L’Esina.

Sabato 14 settembre (ore 16), il Museo Gaspare Spontini, e il giorno successivo (sempre alle 16) il parco Colle Celeste, ospiteranno l’associazione culturale “Quam pulchra es”. Sono attese “Magnifiche presenze al Museo”, “Giuochi e passatempi” al Colle Celeste mentre nel giardino del Museo si celebrerà l’amore di Celeste e Gaspare con narrazioni, musiche e danze.

Sabato 21 settembre, ultimo atto del cartellone estivo a Moie con la festa dell’Avis Moie con delegazione a Pianello Vallesina per celebrare i 75 anni dalla sua fondazione