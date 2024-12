Jesi: truffe agli anziani e frodi online, fenomeno in aumento 

JESI – Sia che si tratti di ingegnosi quanti ignobili stratagemmi in danno degli anziani o di frodi informatiche, quello delle truffe è un universo sempre più variegato e in costante espansione. Cresce infatti il numero delle truffe, spesso in danno delle categorie fragili o dei consumatori attraverso annunci di vendita fake o veri e propri phishing. E se sul fronte del contrasto alle truffe agli anziani i Carabinieri del Comando provinciale di Ancona stanno lavorando senza sosta con incontri di sensibilizzazione e prevenzione, per gli anziani e le loro famiglie, c’è un nuovo fronte criminale che si sta facendo strada: quello delle cyber truffe, frodi informatiche basate sulla moneta virtuale di acquisto di beni e servizi, come le cryptovalute e i bitcoin.

Sulle truffe agli anziani molto si sta facendo, tanto che alcuni giorni fa a Jesi i carabinieri del Norm sono riusciti proprio ad arrestare una giovanissima truffatrice che stava per spillare 3000 euro a un nonnino con la tecnica del falso carabiniere. Ma sulle cyber truffe si sa ancora poco. Il mondo del web è pieno di insidie e di potenziali pirati informatici pronti a speculare sulle nuove monete. Per fronteggiare questi cyber-criminali, occorre essere preparati, informati e consapevoli. Per aiutare a credere nel futuro della criptovaluta senza finire nelle reti dei truffatori, nasce a Jesi una tra le prime società in Italia specializzata in fiscalità, tassazione, legalità, formazione e informazione sul mondo delle criptovalute. È “ABCcrypto srls” nata nel 2023 dall’intuizione della commercialista Carmela Bolignari che nel corso del tempo ha messo insieme un team di professionisti variegato e competente: Andrea Intini, Sonia Catozzi, Alessia Orazi, Simone Accattoli e Victor Lorenzo Boccacci.

«ABCcrypto nasce dal mio desiderio di aiutare le persone a non essere truffate – spiega la fondatrice – la società è una tra le prime in Italia nonché in Europa, a svolgere attività di formazione, consulenza, fiscalità in materia di criptovalute e monete virtuali in genere. Lo scopo principale di ABCcrypto è formare le persone che si affacciano al mondo delle criptovalute a gestire in autonomia i propri risparmi».

«Le criptovalute sono uno strumento finanziario che si sta andando ad affiancare alla finanza tradizionale sia come asset di investimento che come mezzo di pagamento», aggiunge il consulente formativo Andrea Intini che spiega come le truffe nel settore delle criptovalute siano uguali alle truffe tradizionali: «ovvero tentativi di fishing e i classici schemi Ponzi in cui si può cadere nei mercati tradizionali».

La Società ABCcrypto è stata invitata nei giorni scorsi a partecipare come esperta del settore crypto, a un importante evento formativo ospitato all’Hotel Crystal di Ancona: “Dal Btp alle Criptovalute”. Una tavola rotonda su asset digitali, reali e finanziari in cui la Dott.ssa Carmela Bolignari e il Dott. Andrea Intini hanno relazionato su come operare in questo settore in sicurezza, sfruttando al massimo le sue potenzialità.

La società jesina si pone come baluardo a difesa dei cittadini contro le cryptotruffe, cercando di fornire consigli utili su come orientarsi in questo nuovo mondo senza finire nelle più comuni trappole.