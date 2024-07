Jesi, si trasferisce il Distretto Sanitario: dal 27 luglio chiusa la sede a San Francesco

Servizi provvisoriamente erogati tra via Guerri e l'ospedale Carlo Urbani, a trasloco ultimato la comunicazione ufficiale dell’apertura all'ex Sert di via Veneto

JESI – L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona comunica che a far data dal prossimo 27 luglio compreso il Distretto Sanitario di Jesi in via San Francesco sarà chiuso al pubblico per effettuare il trasferimento presso la nuova sede in via Veneto n.12

In occasione del trasferimento, e in attesa della riapertura presso la nuova sede, i servizi attualmente in essere presso il Distretto saranno erogati in modalità provvisoria come di seguito specificato:

prelievi ematici e ritiro di campioni biologici: ( dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 10.00 ) presso via Guerri – piano terra – stanza 57-58 e 58bis; per appuntamento ci si può recare di persona o telefonare allo 0731.534688 o via email al seguente indirizzo di posta elettronica: preljesi.ast.an@sanita.marche.it dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00

terapia iniettiva ed infusiva: presso via Guerri primo piano ambulatorio infermieristico stanza 155 previo appuntamento CUP

medico di distretto: per rilascio esenzioni per patologia, certificazioni di competenza (lunedì, martedì mercoledì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e anche giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30 ) presso via Guerri piano terra stanza 24

ufficio anagrafe: l’attività verrà temporaneamente garantita presso gli sportelli dedicati del CUP dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con il medesimo orario di apertura rispetto all’attuale ovvero tutti i giorni dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 8 alle ore 12.30, il sabato mattina dalle ore 8 alle ore 12 e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,30.

Tutti i servizi di cui sopra saranno erogati temporaneamente come descritto fino al trasferimento definitivo nella nuova sede. A trasloco ultimato seguirà comunicazione ufficiale dell’apertura della nuova sede del Distretto Sanitario di Jesi.