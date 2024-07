Jesi, due incidenti: scontro tra mezzi pesanti sulla Sp362 e una donna investita in via Gallodoro

JESI – Un allarme al Nue 112 dietro l’altro. E’ successo a ridosso delle ore 19 del 10 luglio con le ambulanze del 118 chiamate a intervenire sia sulla Sp362 tra Jesi e Santa Maria Nuova, poi in via Gallodoro.

Sulla provinciale 362, in via Minonna nei pressi della curva della località La Torre, ieri nel tardo pomeriggio, si sono scontrati due mezzi pesanti, un autoarticolato condotto da un giovane straniero e un autocarro al volante del quale c’era un 58enne italiano. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Santa Maria Nuova, ma per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, i due mezzi si sono urtati. A seguito dell’impatto, l’autocarro – che trasportava carcasse di animali da cortile – si è ribaltato finendo fuori dalla carreggiata. Il conducente è rimasto incastrato e per liberarlo dalle lamiere dell’abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Jesi. I pompieri hanno liberato l’autotrasportatore, rimasto sempre cosciente anche se contuso, e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto, un’ambulanza della Croce verde di Jesi ma data la dinamica complessa, dalla centrale operativa di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01 da Torrette: il medico rianimatore si è calato sulla Sp362 con il verricello, mentre il velivolo medicalizzato è atterrato al campo sportivo di Santa Maria Nuova. Dopo i primi soccorsi e aver stabilizzato il 58enne, il trasferimento fino all’elicottero e il trasporto in volo fino al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso per dinamica. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione, anche a causa della difficoltà nella rimozione dei mezzi pesanti incidentati, tanto che la Polizia locale di Jesi ha dovuto chiudere la strada. Le operazioni di messa su strada del camion si sono protratte fino a tarda serata, è dovuto intervenire anche personale dalla sede centrale dei Vigili del fuoco di Ancona con l’autogru.

Contemporaneamente, lungo la trafficatissima via Gallodoro, i sanitari dell’automedica del 118 con un’altra ambulanza della Croce Verde di Jesi intervenivano insieme ai Carabinieri di Jesi per un investimento di pedone. L’incidente è avvenuto in corrispondenza del supermarket “Eurospin” e a essere travolta è stata una donna che, sembra, stesse attraversando la strada. Per lei per fortuna conseguenze non gravi, tanto che è stata condotta con un codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. E’ rimasta sempre cosciente, ha riportato contusioni dovute alla caduta sull’asfalto. Anche in questo caso, considerato l’asse ad alto scorrimento e l’ora di punta, si sono create lunghe code e rallentamenti.