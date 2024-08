Jesi: 14 e 16 anni ma già con l’hashish. Doppia segnalazione per uso personale della Polizia

Ad incappare nei controlli degli agenti due giovanissimi: un nigeriano pizzicato in via Setificio e uno jesino che, insieme ad altri due minori, era stato notato su una panchina di via D'Antona

JESI – Nella giornata di ieri 19 agosto il personale Volanti del Commissariato di Jesi ha segnalato due giovanissimi per uso personale stupefacenti: un nigeriano appena 14enne e uno jesino di 16 anni.

Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori di Polizia hanno concentrato particolare attenzione sui parchi pubblici dove in passato sono state segnalate situazioni di degrado e micro criminalità. In un primo intervento in via Setificio, gli agenti si sono imbattuti in un giovane appiedato che, alla loro vista, accelerava improvvisamente l’andatura. Il giovane, un minore nigeriano di anni 14, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio veniva sottoposto ad ispezione personale che dava esito positivo: all’interno del calzino indossato, veniva rinvenuta sostanza stupefacente, del tipo hashish, avvolta in una bustina di cellophane, del peso complessivo di grammi 0,70, sottoposta a sequestro amministrativo. Si è proceduto alla contestazione immediata e alla segnalazione per uso personale all’Autorità Amministrativa.

In un secondo intervento in Via D’Antona, gli agenti hanno notato tre giovani su una panchina. I tre , tutti minori, sono stati compiutamente identificati. Uno di essi, un minore 16enne, ha tentato di disfarsi di un involucro di carta che è stato prontamente recuperato: all’interno vi era sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di grammi 0,39, opportunamente sequestrata. Anche in questo caso, si è proceduto alla contestazione immediata e alla segnalazione per uso personale di stupefacente all’autorità amministrativa.