Fabriano, in vendita online un rimorchio agricolo: 40enne vuole acquistarlo ma viene truffato due volte

FABRIANO – Viene truffato due volte da un 20enne pregiudicato residente a Napoli. La vittima, un 40enne di Serra San Quirico ha pagato per ben due volte, per complessivi 3.600 euro, un rimorchio agricolo che non gli è stato mai consegnato. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, di supporto ai colleghi della locale Stazione, sono riusciti a rintracciare e identificare il responsabile, denunciandolo per truffa. Un secondo episodio si è verificato a Cupramontana e questa volta è stata la passione per Vasco Rossi a far cadere nella trappola una 30enne residente nel maceratese che ha versato 240 euro a un sedicente venditore di 2 biglietti per il live di Milano del cantante di Zocca. Biglietti, ovviamente, mai arrivati a casa della maceratese. Anche in questo caso, i carabinieri di Fabriano e di Cupramontana sono riusciti a identificare l’autore, un 20enne di Latina e a denunciarlo per truffa.

Le truffe

Prosegue senza sosta il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Fabriano e delle stazioni di competenza per scovare i responsabili delle truffe ai danni dei residenti nel comprensorio. Altri due casi. Il primo ha visto come vittima un 40enne residente a Serra San Quirico. Quest’ultimo si è imbattuto in un annuncio su un sito specializzato della vendita di un rimorchio agricolo a un prezzo interessante, 1.800 euro. Ha preso contatti con il venditore ed ha bonificato la somma pattuita. Ha atteso qualche giorno, ma nessuna consegna gli è stata effettuato. Ha ricontatto il venditore che, senza alcun scrupolo, lo ha nuovamente raggirato. Con la scusa di una problematica fiscale, vale a dire l’emissione di una nuova fattura di pari importo e lo storno della precedente, ha confuso a tal punto il 40enne serrano da indurlo a bonificare nuovamente la somma di 1.800 euro, certo che gli sarebbe stato poi riaccreditata. E invece, non solo non è accaduto, ma neppure il rimorchio agricolo gli è stato consegnato. Si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini, rintracciando l’inserzionista e identificandolo: un 20enne di Napoli, pregiudicato, che è stato denunciato per truffa.

Il secondo episodio, invece, ha riguardato una 30enne residente nel maceratese che ha voleva a tutti i costi assistere al concerto di Vasco Rossi a Milano. Non è riuscita ad accaparrarsi i biglietti con il circuito normale e, quindi, si è messa in caccia su internet. Ha trovato un annuncio nel quale erano messi in vendita due biglietti. Ha immediatamente contatto il venditore e poi effettuato un bonifico di 240 euro. I biglietti, ovviamente, non le sono mai stati inviati a casa. Ha contattato i carabinieri di Fabriano e di Cupramontana che, a seguito di indagini informatiche, sono riusciti a individuare il responsabile, un 20enne di Latina, denunciato per truffa.