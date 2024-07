Fabriano: mette in vendita online i mobili e viene raggirato, accredita oltre 1.400 euro alla truffatrice

FABRIANO – Incassare qualche euro in più mettendo in vendita librerie, comodini e, più in generale, pezzi di arredamento facilmente trasportabili. Questo il proposito di un 50enne di Fabriano che ha creato annunci ad hoc su un sito specializzato di vendita online. A rispondergli una 40enne di Napoli che riesce a truffarlo con il solito metodo dei pagamenti con bonifico non arrivati. E il fabrianese invece di ricevere i soldi, li accredita alla truffatrice per oltre 1.400 euro. I carabinieri riescono a individuare e denunciare per truffa la responsabile. Per recuperare i soldi, però, poche le speranze.

I fatti

Ennesima truffa consumata ai danni di un residente di Fabriano. La vittima è un 50enne che, spinto dal voler guadagnare qualche euro supplementare, ha fatto tutto il necessario per scrivere annunci, con foto, di pezzi di piccolo arredamento da vendere online. Qualche contatto andato non a buon fine, fino a quando è stato contattato da una donna che si è dimostrata molto interessata. Ovviamente, è nata una trattativa e alla fine venditore ed acquirente hanno trovato l’accordo. Si è passati alla fase del pagamento e qui è iniziata la trappola. La donna, infatti, ha assicurato il fabrianese di aver effettuato il bonifico. Ma quest’ultimo, in realtà, non ha ricevuto alcun accredito. A questo punto, la truffatrice ha invitato l’uomo a recarsi allo sportello bancomat della sua banca. E lo ha guidato ad effettuare una serie di operazioni, esattamente 10, per verificare che tutto fosse in ordine. Solo che attraverso queste operazioni, il 50enne ha di fatto accreditato sul conto corrente fornitogli oltre 1.400 euro. Invece di ricevere i soldi, li ha versati. La donna, raggiunto il proprio scopo, ha interrotto qualsiasi comunicazione con il fabrianese. Quest’ultimo resosi conto di essere stato truffato, si è rivolto ai carabinieri della Compagnia di Fabriano. I militari, a seguito di complesse attività investigative informatiche, sono riusciti a risalire alla responsabile: si tratta di una 40enne di Napoli, pluripregiudicata, che è stata denunciata per truffa.